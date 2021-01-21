Son dakika haberi... Uzaklaştırma kararı bulunan 10 yıllık eşinin bıçaklı saldırısında ölümden döndü - Son Dakika

Son dakika haberi... Uzaklaştırma kararı bulunan 10 yıllık eşinin bıçaklı saldırısında ölümden döndü

21.01.2021 16:22

Bir son dakika haberine göre Uzaklaştırma kararı bulunan 10 yıllık eşinin bıçaklı saldırısında ölümden döndü Bir aydır korkuyla yaşayan kadın eşinin dün yakalanıp tutuklanmasıyla rahat bir nefes aldı Havva Ç.: "Ne zamana kadar ben bu korkuyla yaşayacağım. Belki salacaklar, ondan sonra hayatıma böyle devam edemeyeceğim.

Uzaklaştırma kararı bulunan 10 yıllık eşinin bıçaklı saldırısında ölümden döndü

Bir aydır korkuyla yaşayan kadın eşinin dün yakalanıp tutuklanmasıyla rahat bir nefes aldı

Havva Ç.: "Ne zamana kadar ben bu korkuyla yaşayacağım. Belki salacaklar, ondan sonra hayatıma böyle devam edemeyeceğim. Sürekli hep korkuyla yaşayacağım"

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde, uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki 10 yıllık eşini kayınvalidesinin evinin önünde eli ve karın bölgesinden bıçaklayarak yaralayan koca tutuklandı. Eşinin tutuklanmasıyla içinin bir nebze olsun rahatladığını söyleyen genç kadın, "Hiçbir kadın ölmesin. Bunlardan birisi de ben olabilirdim" dedi.

Olay, 25 Aralık saat 07.00 sıralarında Alanya'nın Tosmur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 10 yıllık eşi boşanma davası açan 2 çocuk annesi Havva Ç. (33), yaklaşık 3 yıl önce annesinin evine geldi. Eşinin rahatsız etmesinden endişelenen genç kadın İçişleri Bakanlığından koruma talebinde bulundu.

Kayınvalidesinin evinin önünde eşini bıçakladı

Havva Ç.'den boşanmak istemeyen Oğuz Ç. (34), uzaklaştırma kararına rağmen kayınvalidesinin evine gelerek kapının önünde gördüğü eşiyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında eşini eli ve karın bölgesinden bıçaklayan Oğuz Ç., olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde çalıştığı iş yerine sığınan genç kadını görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Havva Ç.'yi ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Havva Ç. bir süre sonra taburcu oldu.

Yanında sevgisiyle otogarda yakalandı

Olay sonrası çalışma başlatan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri dün akşam saatlerinde Oğuz Ç.'yi Alanya Otogarı'nda sevgilisiyle beraber otobüse bindiği esnada yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oğuz Ç., sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Dün otogarda sevgilisiyle birlikte yakalandı"

Evliliklerinin sorunlu hale geldiğini ve aldatıldığını aktaran Havva Ç. mağdur olduğunu söyledi. Eşinin evdeki eşyaları da sattığını ifade eden genç kadın, "Mağdur edildikten sonra annemin yanına taşındım. 3 yıla yakındır annemin yanında yaşıyorum. Bu süreçten sonra da boşanma kararı almamın ardından sürekli tehdit edildim. Her gün ölüm korkusuyla yaşadım. Karakola gittim, uzaklaştırma verildi. Bunun üzerine 3 gün hapis cezası verildi. 3 gün yattıktan sonra yine aynı korkular devam etti. Ben onun için işimden de oldum. Kendisi sabah işe gideceğim zaman karşıma çıktı. Ağzımı kapattı, beni götürmek istedi. Ben direndikten sonra bıçağını çıkarttı. Bana bıçağı saplamaya çalıştı. O itekleyince ben de kendimi korumaya çalıştım. Ellerimle tuttum, ellerim kesildi ama tabi ki bıçağı karnıma geldi. Sonra arka taraftaki siteden bir beyefendi çıktı. Onun bağırmasıyla o korkup kaçtı. Bana giderken de 'Bittin sen' dedi. Ben de o can havliyle çalıştığım yere gittim. Daha sonra ambulans, polis hepsi geldi ve hastaneye götürdüler. İç kanama oldu, 4 gün hastanede yattıktan sonra taburcu oldum. Kaçtığı için yine bu korkuyla yaşadım. Sonra İçişleri Bakanlığı'na ulaştım. Sağ olsun onlar da bana 2 gün sonra dönüş yaptılar. Bana özel koruma verildiğini söylediler. Koruma geldikten sonra bir nebze de olsun rahatladım. Bu olayın üzerine de polisler, asayiş, özel ekipler sürekli araştırma içerisindeydi. En son dün otogarda sevgilisiyle birlikte giderken yakalandılar. Sonra cezasını çekmesi için cezaevine gönderdiler. Tutuklandı ve içim bir nebze de olsun tutuklandığı için rahatladı" dedi.

"Cezasını çekmesini istiyorum"

Cezasını çekmesini istediğini aktaran Havva Ç., "Yaptıkları yanına kar kalmasın. Sonuçta ben orada ölebilirdim. Gerçekten kendimi korumasaydım ölecektim. Belki sesimi duyan olursa cezasını çekmesini istiyorum. Ne zamana kadar ben bu korkuyla yaşayacağım. Belki salacaklar, ondan sonra hayatıma böyle devam edemeyeceğim. Sürekli hep korkuyla yaşayacağım. Bunun için gereğinin yapılmasını istiyorum. Hiçbir kadın ölmesin. Bunlardan birisi de ben olabilirdim" diye konuştu.

Son dakika haberi... Uzaklaştırma kararı bulunan 10 yıllık eşinin bıçaklı saldırısında ölümden döndü
Son dakika haberi... Uzaklaştırma kararı bulunan 10 yıllık eşinin bıçaklı saldırısında ölümden döndü
Son dakika haberi... Uzaklaştırma kararı bulunan 10 yıllık eşinin bıçaklı saldırısında ölümden döndü
Son dakika haberi... Uzaklaştırma kararı bulunan 10 yıllık eşinin bıçaklı saldırısında ölümden döndü

Hisarcık, Antalya, Aralık, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Uzaklaştırma kararı bulunan 10 yıllık eşinin bıçaklı saldırısında ölümden döndü - Son Dakika


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