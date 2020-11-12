Son dakika haberi... Uzaklaştırma kararı bulunan koca, eşini av tüfeğiyle öldürdü - Son Dakika

MALATYA'da, hakkında uzaklaştırma kararı olan Mehmet P. (70), eve gelerek tartıştığı eşi Emine P.'yi (73) av tüfeğiyle vurarak, öldürdü. Olay sonrası kaçan Mehmet P., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, dün gece Zaviye Mahallesi'nde meydana geldi. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan Mehmet P., eşi Emine P.'nin oturduğu eve girdi. İkili arasında çıkan tartışma sırasında Mehmet P., yanındaki av tüfeğiyle eşine ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği kadın, kanlar içinde yere yığıldı. Mehmet P. ise kaçtı. Silah sesini duyanların çağırdığı sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Emine P.'nin yaşamını yitirdiğini belirlendi. Emine P.'nin cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Mehmet P. ise kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.