Son dakika haberi... Uzaktan eğitimde geleneksel yöntemlerin yerine "Ters Yüz Öğrenme" modelini hayata geçirdiler - Son Dakika

İSTEK Okullarının Türkiye genelindeki tüm kampüslerinden 2 bin 500 öğretmen için "Ters Yüz Öğrenme & Web 2.0" eğitimi hazırlandı. 'Ters Yüz Öğrenme'nin geleneksel öğrenme yöntemlerinin tersine çevrilip, konuların evde, internet üzerinden öğrenilip, aktiviteler ve ev çalışmalarının ise sınıfta yapılması anlamına gelen yeni bir öğrenme metodu olduğu belirtildi.

Uzmanlar pandemi nedeniyle uzaktan eğitim sistemine geçilen bu dönemde teknolojinin etkin kullanımının öğrenim kalitesini doğrudan etkileyen faktörlerin başında geldiğine dikkat çekiyor. Uzmanlar ayrıca geleneksel öğretim yöntemlerinin pratikte yetersiz kaldığı ve yeni arayışların gündeme geldiği bu günlerde yenilikçi yaklaşımlara yönelmenin, sadece pandemi sürecinde uzaktan eğitimin değil örgün öğrenim sürecinin de etkin teknolojiyle daha verimli olabileceğini kanıtlar nitelikte olduğuna vurgu yapıyor.

"YENİ EĞİTİM MODELİMİZ BU DÖNEMDE ÖĞRENMEYİ KOLAYLAŞTIRACAK"

İSTEK Okulları da öğrencilerin bireysel öğrenme hızlarında ilerlemesi ve yüz yüze eğitimde uygulamalı öğrenmeye daha fazla vakit kalmasını teşvik etmek amacıyla öğretmenlerine özel bir eğitim gerçekleştirdi. İSTEK Okullarının Türkiye genelindeki tüm kampüslerinden 2 bin 500 öğretmen için, 22 bilişim teknoloji öğretmeni tarafından "Ters Yüz Öğrenme & Web 2.0" eğitimi hazırlandı.

TERS YÜZ ÖĞRENME NEDİR?

İSTEK Okulları, 'Ters Yüz Öğrenme' hakkında şu bilgileri paylaştı;

'Ters Yüz Öğrenme' geleneksel öğrenme yöntemlerinin tersine çevrilip, konuların evde, internet üzerinden öğrenilip, aktiviteler ve ev çalışmalarının ise sınıfta yapılması anlamına gelen yeni bir öğrenme metodu. Kademe bazlı, eş zamanlı dört oturumdan oluşan çevrim içi eğitim, katılımcı öğretmenlerin paylaşım ve sorularıyla sosyal medyada popüler gündem oldu. Kademelere göre ayrılan oturumlarda seçilen araçlar ve anlatılan konular, ilgili kademenin ihtiyaçlarına göre farklılaştırıldı."

DERSLER DİJİTAL İÇERİKLERLE ZENGİNLEŞİYOR

İSTEK Okulları Bilişim ve Teknoloji Koordinatörü Serkan Aydın eğitimle ilgili olarak "Ekip olarak Ters Yüz Öğrenme & Web 2.0 eğitimini, yalnızca bugünün koşullarına yönelik değil, geleceğin beraberinde getireceği tüm zorlayıcı etmenlerini göz önünde bulundurarak hazırladık. En güncel dijital içerik oluşturma uygulamaları ile öğretmenlerimizin, derslerini dijital içeriklerle zenginleştirip etkileşim kurmalarını, bu araçlar ile flipped learning modelini birleştirerek öğrencilere her koşulda verimli dersler hazırlayabilmelerini hedefledik." dedi.

ÖĞRENME DAHA KOLAY VE KALICI OLACAK

İSTEK Kemal Atatürk Okullarında Fizik Öğretmeni olan Berna Everekli eğitimden sonra şunları söyledi: "Fizik dersi için uygulama pratik çok önemlidir. Derslerimde anlattığım konulardan sonra özellikle uzaktan eğitim sürecinde derslerimde farklılık yaratabileceğim, öğrencilerin ilgi düzeyini yüksek tutabilecek uygulamalar konusunda kafamda somut olarak neler yapabileceğim şekillendi. Bu bilgiler ile hazırlayacağım derslerimde, öğrencilerimin daha kolay kalıcı öğrenme gerçekleştireceğine ve eğlenerek katılım sağlayacaklarına inanıyorum."

ÇEVRİM İÇİ DERSLERDEKİ MONOTONLUK KIRILIYOR

İSTEK Okulları Türk Dili ve Edebiyatı Koordinatörü Koray Şahin ise "Yöntem çevrim içi derslerdeki monotonluğu kırıyor. Mesela derste sunacağımız bir videonun öğrenci tarafından ne ölçüde alındığını takip etmek bizim için zordu. Şimdi ise bunu dahi ölçebileceğiz." şeklinde konuştu.

- İstanbul