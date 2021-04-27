Son dakika! Çocukların üzerine çıktığı kamelyanın çökme anı kamerada - Son Dakika

Çocukların üzerine çıktığı kamelyanın çökme anı kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde çocukların üzerine çıktığı kamelyanın çökme anı park güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesinde yer alan Üzüm Parkında yaşandı. Yaşları 12 ile 15 arasında değişen bir grup çocuk, parkta yer alan kamelyanın üzerine çıktı. Çocukların daha fazla ağırlığını taşıyamayan ahşap kamelyanın kırılmasıyla çevredekiler büyük korku yaşadı. Kamelyanın kırılmasıyla üzerindeki çocukların düşmesi güvenlik kamerasın yansıdı. Öte yandan belediyenin parka kamelyaları kısa süre önce yerleştirdiği öğrenildi.

Sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşan belediye, altına da "Misafir başımızın tacı dedik ama gençlerimiz bu sefer hızını alamadı herhalde" notunu paylaştı.