Üye Girişi
Son dakika haberi | Üzerine malzeme düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi | Üzerine malzeme düşen işçi hayatını kaybetti

12.02.2022 19:12
Son dakika haberi | Üzerine malzeme düşen işçi hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa haberi: Aydın'ın Söke ilçesinde bir maden işletme tesisinde bir işçi, üzerine sac malzemesi düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Söke ilçesinde bir maden işletme tesisinde bir işçi, üzerine sac malzemesi düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, tesiste bakımcı olarak çalışan Murat Bakan (29), henüz bilinmeyen bir nedenle üzerine fabrikada kullanılan sac malzemesi düştü. Sacın altında kalan işçi olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler 29 yaşındaki Murat Bakan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

YORUMLAR
500

Murat Bakan, Aydın, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Üzerine malzeme düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:16 Rusya, Karadeniz açıklarında 30'dan fazla savaş gemisiyle tatbikata başlıyor
16:15 Uzun bir aradan sonra Altay Bayındır formasına kavuştu! Fenerbahçe taraftarı sevince boğuldu
16:13 Voleybolcu Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge'nin sütyensiz pozu olay oldu
16:00 2485'ten geldiğini iddia eden adamdan akıl almaz açıklama: 23 Mart'ı bekleyin, Dünya o gün değişecek
15:58 KDV indirimi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan marketlere mesaj: Fiyatları düşürmenizi bekliyoruz
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranı, yüzde 1'e indirildi
15:13 Sevgilisini emniyet kemeri ile boğarak öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı
15:12 Artem Dzyuba'nin yakın arkadaşı bombayı patlattı: Fenerbahçe söylentileri var
15:08 Gökay Kalaycıoğlu açıkladı: Mehmet Aslan ile spiker Figen Civan ilişki yaşıyor
15:05 16 yaşındaki şahıs, 79 yaşındaki kadına tecavüz etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 19:21:24. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Üzerine malzeme düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement