Son dakika haberi | Üzerlerine gelen köpeği öldüren polise soruşturma - Son Dakika
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Son dakika haberi | Üzerlerine gelen köpeği öldüren polise soruşturma

26.02.2022 00:04

Son dakika haberleri... Ordu'da bir polisin üzerlerine doğru koşarak geldiği için ateş edip öldürdüğü köpeğin sahibi Ordu Devlet Hastanesi'nde Kalp Damar Cerrahi bölümünde görev yapan Doç. Dr. Mihriban Yalçın (43) yaşanan olayı anlattı.

Ordu'da bir polisin üzerlerine doğru koşarak geldiği için ateş edip öldürdüğü köpeğin sahibi Ordu Devlet Hastanesi'nde Kalp Damar Cerrahi bölümünde görev yapan Doç. Dr. Mihriban Yalçın (43) yaşanan olayı anlattı. Köpeğini 1,5 yıl önce kuzeninden aldığını ve 'Ares' adını verdiğini söyleyen Yalçın,"Bizim kendimize ait müstakil evimiz var. Sadece annemlerle biz oturuyoruz. Köpek bahçeden kaçıyor, biraz ileride başka bir köpekle dalaşmış. Polise haber vermişler. Polis gelmiş, sonrasında eşimi aramışlar. Eşim de babamı aramış. Babam işyerinden gelmiş ve köpeği almış. Daha sonra köpek başka bir evin arkasına gitmiş. Bu sırada yürüyerek iki polis geliyor. Polis anneme; 'köpeğiniz hakkında şikayet var. Görürsem vuracağım ya da belediyeye haber vereceğim' diyor. Bunun üzerine babam köpeği boynundaki tasmasından tutarak eve getiriyor. Annemin elinde de mama var. Mamayı görünce önce anneme doğru geliyor, daha sonra polisleri görünce polise doğru koşmaya başlıyor. Polisi görünce duruyor, yanına yaklaştığı sırada. Bu sırada silahını çıkarıp vuruyor köpeğimi. Havaya uyarı ateşinde falan bulunmuyor. Yanındaki polisin elinde taşlar varmış, taşlarla köpeği korkutmaya çalışmaya yok. Köpeğin polise hiçbir teması yok. Köpeğimi oracıkta öldürmüş? dedi.

'SALDIRGAN KÖPEK DEĞİLDİ'

Köpeğinin saldırgan olmadığını kaydeden Yalçın, 'Köpeğim daha önce kimseyi ısırmadı. Saldırgan köpek değildi. Her köpek gibi bulunduğu yeri sahipleniyor. Araba geçtiğinde veya yabancı biri geldiğinde havlıyor. Elinizi uzatıp koklatırsanız hiçbir şey yapmıyor. Benim evime gelen giden bir sürü misafir var. Hiç kimseye bugüne kadar bir şey yapmadı' diye konuştu.

'BİR CAN ALMAK BU KADAR KOLAY OLMAMALI'

Polisten şikayetçi olduğunu ifade eden Yalçın, 'Biz yasal yollara başvurduk. Polis memurundan kesinlikle şikayetçiyim. Bir can almak bu kadar kolay olmamalı. Ben 20 yıllık hekimim, ben de bu devlete hizmet veriyorum. Ben hastanede canla başla bir başka canlının canını kurtarmaya çalışırken, evimdeki bir canı bir polis memuru vurmuş öldürmüş. Silah çekip vurmak bu kadar kolay mı' O zaman ben bağırarak polisin üzerine koşsam beni de mi vuracak?" şeklinde konuştu.

Son dakika haberi | Üzerlerine gelen köpeği öldüren polise soruşturma
Son dakika haberi | Üzerlerine gelen köpeği öldüren polise soruşturma
Son dakika haberi | Üzerlerine gelen köpeği öldüren polise soruşturma

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Son dakika gündem: ÜZERLERİNE GELEN KÖPEĞİ ÖLDÜREN POLİSE SORUŞTURMA - EK Son dakika gündem: ÜZERLERİNE GELEN KÖPEĞİ ÖLDÜREN POLİSE SORUŞTURMA - EK Kalp yetmezliği olan hastanın aynı anda hem kalp kapağı hem de, kalp damarı değiştirildi Kalp yetmezliği olan hastanın aynı anda hem kalp kapağı hem de, kalp damarı değiştirildi

Devlet Hastanesi, Köpek, Kalp, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Üzerlerine gelen köpeği öldüren polise soruşturma - Son Dakika


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