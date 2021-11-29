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UZMAN ÇAVUŞ DİNÇ'İN ŞEHİT OLDUĞU OLAYDA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER ADLİYEDE - Son Dakika

UZMAN ÇAVUŞ DİNÇ'İN ŞEHİT OLDUĞU OLAYDA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

29.11.2021 10:06

KİLİS'ten, kaçakçılık amacıyla yasa dışı yollarla Suriye'ye geçmek isterken kendilerine müdahale eden güvenlik güçlerine pompalı tüfekle ateş açıp Sedat Dinç'i şehit eden 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

KİLİS'ten, kaçakçılık amacıyla yasa dışı yollarla Suriye'ye geçmek isterken kendilerine müdahale eden güvenlik güçlerine pompalı tüfekle ateş açıp Sedat Dinç'i şehit eden 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Hilaltepe Hudut Karakolu yakınlarında 19 Kasım günü, Türkiye'den Suriye'ye kaçakçılık amacıyla yasa dışı geçmeye çalışan gruba askerler müdahale etti. Müdahale sırasında gruptakiler, tüfekle ateş açtı, Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç ağır yaralandı. Sınırı geçmeye çalışan 5 kişi gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Savaş Dinç doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Olayla ilgili gözaltına alınan Y.E.K., M.H., M.H., A.D. ile M.S., İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgulandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yoğun önlemler arasında adliyeye sevk edildi.

UZMAN ÇAVUŞ DİNÇ'İN ŞEHİT OLDUĞU OLAYDA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER ADLİYEDE
UZMAN ÇAVUŞ DİNÇ'İN ŞEHİT OLDUĞU OLAYDA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER ADLİYEDE
UZMAN ÇAVUŞ DİNÇ'İN ŞEHİT OLDUĞU OLAYDA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER ADLİYEDE
UZMAN ÇAVUŞ DİNÇ'İN ŞEHİT OLDUĞU OLAYDA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER ADLİYEDE
UZMAN ÇAVUŞ DİNÇ'İN ŞEHİT OLDUĞU OLAYDA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER ADLİYEDE
UZMAN ÇAVUŞ DİNÇ'İN ŞEHİT OLDUĞU OLAYDA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

Hudut Karakolu, Uzman Çavuş, Suriye, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel UZMAN ÇAVUŞ DİNÇ'İN ŞEHİT OLDUĞU OLAYDA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER ADLİYEDE - Son Dakika


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SON DAKİKA: UZMAN ÇAVUŞ DİNÇ'İN ŞEHİT OLDUĞU OLAYDA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER ADLİYEDE - Son Dakika
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