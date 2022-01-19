ISPARTA'da Uzman Çavuş Kemal Hayta'nın geçen 25 Eylül'de hayatını kaybettiği trafik kazasının Mobese kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza geçen yıl 25 Eylül saat 04.00 sıralarında, Kolçelik Kavşağı'nda meydana geldi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Kemal Hayta'nın kullandığı 07 MAP 44 plakalı otomobille Y.D.'nin kullandığı 32 GF 637 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada Kemal Hayta hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan eşi ve 2 çocuğu yaralandı. Oğlunu üniversiteye kayıt yaptırmak için otomobiliyle yolculuk yaparken hayatını kaybeden Hayta'nın cenazesi, ertesi gün memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde toprağa verildi.
KAZA ANI KAMERADA
Hayta'nın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kavşaktaki güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde Uzman Çavuş Hayta'nın kullandığı otomobille, şehir merkezinden SDÜ istikametine seyir halindeki Y.D'nin kullandığı otomobilin çarpışması ve sonrasında otomobillerin savrulması görülüyor. Kaza sonrası 32 GF 637 plakalı otomobilde bulunan yolcunun inerek, araçtan uzaklaştığı da kameralara yansıdı.
Kaynak: DHA
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