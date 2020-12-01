Son dakika haberi: Uzmanından Kovid-19'a karşı "bağışıklığı güçlendirin" uyarısı - Son Dakika

Son dakika haberi: Uzmanından Kovid-19'a karşı "bağışıklığı güçlendirin" uyarısı

01.12.2020 15:33
Son dakika haberi: Uzmanından Kovid-19'a karşı

Bir son dakika haberine göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu, bilimsel araştırmalarda vitamin C, D, ve E'ye ilave olarak çinko ve omega-3 yağ asitlerinin günlük tavsiye edilen miktarlarda düzenli olarak tüketilmesinin yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) viral...

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu, bilimsel araştırmalarda vitamin C, D, ve E'ye ilave olarak çinko ve omega-3 yağ asitlerinin günlük tavsiye edilen miktarlarda düzenli olarak tüketilmesinin yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) viral yükünü ve hastanede kalış süresini azaltarak seyirde yararlı bir etkiye sahip olabileceğinin öne sürüldüğünü belirtti.

Doç. Dr. Tanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'un 2020'ye damgasını vurmuş ve tüm dünyayı etkilemiş olan küresel bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi.

İlk olarak 2019'un sonlarında Çin'in Vuhan şehrinde az sayıdaki insanda pnömoni semptomları ile tariflenen bu yeni virüs enfeksiyonu ve hastalığının tüm dünyayı etkileyebileceğini belki de hemen hemen hiç kimsenin düşünmediğini aktaran Tanoğlu, özellikle solunum yolları ve akciğerleri etkileyerek nefes almada güçlük yapan hastalığın sonraki dönemde tüm vücudu kötü yönde etkileyebildiğinin anlaşıldığını belirtti.

Tanoğlu, diğer birçok enfeksiyöz hastalığa göre daha yüksek oranda ölümlere neden olmasının topyekün tüm insanlığı, bu yeni enfeksiyona karşı savaşma ve korunma tedbirleri almak için çareler aramaya yol açtığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Koronavirüsler, hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesidir. Bu aileye mensup olan Kovid-19 hastalığının belirtileri ise hafiften şiddetliye kadar geniş bir yelpazede farklılık gösterebilir. Ateş, halsizlik, kas ağrısı, kuru öksürük, zatürre, akut solunum sıkıntısı sendromu, böbrek ya da karaciğer fonksiyonlarında bozulma ile hastalık seyrini gösterebilmektedir. Doğrulanmış vakaların yaklaşık yüzde 80'i hafif veya orta şiddette bir klinik tabloya yol açarken, yaklaşık yüzde 14'ü şiddetli etkilere ve yüzde 5-6'sı ise kritik belirtilere ve klinik gidişata sahiptir ve 60 yaş üstü yetişkinlerde şiddetli hastalık geliştirme riski maalesef çok daha yüksektir. Şu ana kadar, Kovid-19 için onaylanmış ve tüm dünyada kabul görmüş bir tedavi yoktur ancak sosyal mesafeye uymak, genel hijyen kurallarını eksiksiz yerine getirmek ve yüz maskesi takmak gibi hastalıktan korunma stratejileri, Kovid-19'u azaltmak için en iyi güncel yaklaşımlardır."

Kovid-19'dan korunmak ve bağışıklığı güçlendirmek için bu önerilere dikkat

Kovid-19'dan korunmak ve bağışıklığı güçlendirmek için yapılması gerekenleri de anlatan Tanoğlu, şu bilgileri verdi:

"Son zamanlarda yapılan bilimsel araştırmalar, sağlıklı yaşam tarzına ilave olarak doğal beslenmenin Kovid-19'a karşı koruyucu ve destekleyici rol oynayabileceğini vurguladı. Vitamin C, D, ve E'ye ilave olarak çinko ve omega-3 yağ asitlerinin günlük tavsiye edilen miktarlarda düzenli olarak tüketilmesinin Kovid-19 hastalığının viral yükünü ve hastalığa bağlı hastanede kalış süresini azaltarak hastalık seyrinde yararlı bir etkiye sahip olabileceği öne sürülmüştür. Çünkü bu bahsi geçen vitamin ve mineraller antioksidan özellikleri ve immünomodülatör, yani vücudun kendi bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek bağışık yanıtı arttıran etkileriyle tanınmaktadırlar. Diğer bir deyişle bu vitamin ve minerallerin beslenmeyle alımındaki eksiklikler, bağışıklık fonksiyon bozukluğuna neden olabilir ve Kovid-19 enfeksiyonuna yatkınlığı artırabilir."

Doç. Dr. Tanoğlu, vitamin ve minerallerin beslenmeye ilintili yetersizliğinin, daha çok ileri yaştaki bireylerde ve kronik hastalıklara bağlı beslenme bozuklukları olanlarda gözlendiğini, bu durumun Kovid-19 açısından artan risk oluşturduğunun bilimsel olarak öne sürüldüğünü ve bunlara ilave olarak bu durumun hayati tehlike riskini arttırdığının düşünüldüğünü vurguladı.

Ancak dengeli ve sağlıklı bir biçimde beslenilmediği ve hayat tarzı değişiklikleri yapılmadığı sürece genç yaştaki bireylerin de hastalığın zararlı etkilerine karşı savunmasız hale geldiğine işaret eden Tanoğlu, "Tüm bu nedenler göz önüne alındığında Kovid-19'a karşı bağışıklık sistemimizi güçlendirmek ve onu desteklemek için maske takmaya, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaya ilave olarak, düzenli ve yeterli uyku uyumaya, dengeli ve sağlıklı beslenmeye ve diyette özellikle yeterli miktarda vitamin C, D, ve E'ye ilave olarak çinko ve omega-3 yağ asitlerini almaya gayret etmemiz gereklidir." diye konuştu.

Gastroenteroloji bölümü, Çin Halk Cumhuriyeti, Öğretim Üyesi, omega 3, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Uzmanından Kovid-19'a karşı 'bağışıklığı güçlendirin' uyarısı - Son Dakika


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