Son dakika haberi... Uzmanından yüz yüze eğitime başlayan çocukları doğru bilgilendirme çağrısı - Son Dakika

Son dakika haberi... Uzmanından yüz yüze eğitime başlayan çocukları doğru bilgilendirme çağrısı

Son dakika gelişmesine göre Düzce Üniversitesi (DÜ) Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç, seyreltilmiş uygulamalarla yüz yüze eğitime başlayan anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencilerinin aileleri tarafından süreçle ilgili doğru bilgilendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Son dakika haberi... Uzmanından yüz yüze eğitime başlayan çocukları doğru bilgilendirme çağrısı, System.String[]

Düzce Üniversitesi (DÜ) Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç, seyreltilmiş uygulamalarla yüz yüze eğitime başlayan anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencilerinin aileleri tarafından süreçle ilgili doğru bilgilendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Koç, yaptığı yazılı açıklamada koronovirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyreltilmiş uygulamalarla yüz yüze eğitime başlanılmasıyla ailelere büyük görevler düştüğünü belirtti.

Çocuğun etkileşimde olduğu insanların benzer durumlara, benzer tepki vermelerinin bilişsel yapıların oluşmasında son derece önemli olduğunu vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"Çocuk annesine neden maske taktıklarını sorar ve anne bu soruya 'Virüs bulaşmasın.' diye cevap verirse çocuğun oluşturacağı bilişsel yapının adı 'belirsizlik' olur. Bu belirsizlik şeması, çocuğu olabildiğince kaygılandırır ve çocuk bu kaygıdan bir an önce kurtulmak isteyecektir. Aynı soruyu bu kez babasına sorar ve alacağı cevap 'Hasta olmamak için.' diye olursa çocuk bu belirsizliğin içinde davranışlarını düzenleyemez. Bu çocuk yemek için bile maskeyi çıkarmamaya, uyku uyurken bile maske takmaya ve evden çıkamamaya başlar. Böyle bir yaşantı içine girildiğinde ebeveyn eğer çocuğun içinde bulunduğu düşünme dönemine uygun kavramlar kullanarak açıklamayı seçmiş olsaydı, çocuğun maskeyle ilgili şeması onun doğru yerde, doğru zamanda ve doğru şekilde davranmasına neden olacak şekilde oluşurdu."

Okul öncesi dönemin, çocuğu gelecek akademik ve sosyal yaşama hazırlamak için birçok fırsatı içinde barındırdığına işaret eden Koç, "İlkokul dönemi başlayıncaya kadar çocuk kendine üç soru sorduğunu ve bu üç soruya verdiği cevaplara göre akademik ve sosyal yaşamını şekillendirir. Bu sorulardan birincisinin, 'Güvende miyim?" Çocuk, bu sorunun cevabını bir yaşına kadar almaya çalışır. Çocuğun ilkokula başlayıncaya kadar kendine soracağı ikinci sorusu ise 'Sevilesi biri miyim?' Aslında bu soruyu sorma nedeni, ayrılma ve bireyselleşme ikilemi içinde olmasıdır. Yürümeye başlayan çocuk, güvenli kaynağından ayrılmanın heyecanı ve isteğiyle birlikte güvenli kaynaktan uzaklaşmanın kaygısını ve tekrar döndüğünde kabul edilememe korkusu içindedir. Çocuğun ilkokula başlayıncaya kadar kendine soracağı üçüncü soru 'Başarabilir miyim?' sorusu. Bir işi başlatma, sürdürme ve sonlandırma isteği olarak da adlandırılacak olan bu döngü bakım verenler tarafından desteklenirse çocuk girişimcilik özelliğine sahip olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Düzce Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Çocuk, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 12:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Uzmanından yüz yüze eğitime başlayan çocukları doğru bilgilendirme çağrısı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Eski futbolcu Kolgu, evlilik vaadiyle kandırdığı kişileri 1 milyon TL dolandırdı Kazazede, kendisine yardım eden kadının koluna sarılarak "Sen kimsin?" diye sordu Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti Son dakika! Ünlü iş insanları Ali ve Sofu Altınbaş akaryakıt vurgunu operasyonunda gözaltına alındı Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz gerginliğinde resti çekti: Göz yummayız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz gerginliğinde resti çekti: Göz yummayız         
17:31
Eşini vahşice katleden cani kocanın ifadesi kan dondurdu: Barışmayı kabul etseydi onu öldürmeyecektim Eşini vahşice katleden cani kocanın ifadesi kan dondurdu: Barışmayı kabul etseydi onu öldürmeyecektim         
16:58
Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi         
16:43
Son Dakika: Galatasaraylı Saracchi, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek Son Dakika: Galatasaraylı Saracchi, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek         
16:27
Belediye otobüsünde maske kavgası! Şoför, kendisine bıçakla saldıran yolcuyu çakıyla yaraladı Belediye otobüsünde maske kavgası! Şoför, kendisine bıçakla saldıran yolcuyu çakıyla yaraladı         
16:07
Bursa'da HES kodu olmadan kamu binalarına ve AVM'lere girilemeyecek Bursa'da HES kodu olmadan kamu binalarına ve AVM'lere girilemeyecek         
15:37
Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı "bilet" diyaloğu dikkat çekti         
15:08
Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı         
14:58
Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti         
14:44
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak         
14:00
Efsane yıldız Audrey Hepburn'ün nadir fotoğrafları satışa çıkarılıyor Efsane yıldız Audrey Hepburn'ün nadir fotoğrafları satışa çıkarılıyor         
13:52
Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı         
13:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İlk kısıtlama haberi Edirne'den geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İlk kısıtlama haberi Edirne'den geldi         
12:43
Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura         
12:37
"Pır pır" sesleri duyduğu için hastaneye gitti, kulağından canlı sinek çıkarıldı         
11:53
4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi 4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi         
11:44
Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, denizde birbirini öpücüklere boğdu Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, denizde birbirini öpücüklere boğdu         
10:55
Kızının babasının Kızının babasının "Abi" dediği komşusu olduğunu canlı yayında itiraf etti         
10:23
Evren Turhan, Evren Turhan, "Bir daha seninle aynı programda yer almam" diyerek canlı yayını terk etti         
00:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2020 18:33:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Uzmanından yüz yüze eğitime başlayan çocukları doğru bilgilendirme çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei