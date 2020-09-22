Son dakika haberi... Uzmanından yüz yüze eğitime başlayan çocukları doğru bilgilendirme çağrısı - Son Dakika

Düzce Üniversitesi (DÜ) Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç, seyreltilmiş uygulamalarla yüz yüze eğitime başlayan anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencilerinin aileleri tarafından süreçle ilgili doğru bilgilendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Koç, yaptığı yazılı açıklamada koronovirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyreltilmiş uygulamalarla yüz yüze eğitime başlanılmasıyla ailelere büyük görevler düştüğünü belirtti.

Çocuğun etkileşimde olduğu insanların benzer durumlara, benzer tepki vermelerinin bilişsel yapıların oluşmasında son derece önemli olduğunu vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"Çocuk annesine neden maske taktıklarını sorar ve anne bu soruya 'Virüs bulaşmasın.' diye cevap verirse çocuğun oluşturacağı bilişsel yapının adı 'belirsizlik' olur. Bu belirsizlik şeması, çocuğu olabildiğince kaygılandırır ve çocuk bu kaygıdan bir an önce kurtulmak isteyecektir. Aynı soruyu bu kez babasına sorar ve alacağı cevap 'Hasta olmamak için.' diye olursa çocuk bu belirsizliğin içinde davranışlarını düzenleyemez. Bu çocuk yemek için bile maskeyi çıkarmamaya, uyku uyurken bile maske takmaya ve evden çıkamamaya başlar. Böyle bir yaşantı içine girildiğinde ebeveyn eğer çocuğun içinde bulunduğu düşünme dönemine uygun kavramlar kullanarak açıklamayı seçmiş olsaydı, çocuğun maskeyle ilgili şeması onun doğru yerde, doğru zamanda ve doğru şekilde davranmasına neden olacak şekilde oluşurdu."

Okul öncesi dönemin, çocuğu gelecek akademik ve sosyal yaşama hazırlamak için birçok fırsatı içinde barındırdığına işaret eden Koç, "İlkokul dönemi başlayıncaya kadar çocuk kendine üç soru sorduğunu ve bu üç soruya verdiği cevaplara göre akademik ve sosyal yaşamını şekillendirir. Bu sorulardan birincisinin, 'Güvende miyim?" Çocuk, bu sorunun cevabını bir yaşına kadar almaya çalışır. Çocuğun ilkokula başlayıncaya kadar kendine soracağı ikinci sorusu ise 'Sevilesi biri miyim?' Aslında bu soruyu sorma nedeni, ayrılma ve bireyselleşme ikilemi içinde olmasıdır. Yürümeye başlayan çocuk, güvenli kaynağından ayrılmanın heyecanı ve isteğiyle birlikte güvenli kaynaktan uzaklaşmanın kaygısını ve tekrar döndüğünde kabul edilememe korkusu içindedir. Çocuğun ilkokula başlayıncaya kadar kendine soracağı üçüncü soru 'Başarabilir miyim?' sorusu. Bir işi başlatma, sürdürme ve sonlandırma isteği olarak da adlandırılacak olan bu döngü bakım verenler tarafından desteklenirse çocuk girişimcilik özelliğine sahip olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.