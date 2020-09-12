Çocuklar da geçmeyen ağrıların altında o neden olabilir - Son Dakika

Çocuklar da geçmeyen ağrıların altında o neden olabilir

Çocuklarda sıklıkla rastlanan kemik tümörü konusunda uzmanlar uyarıyor.

Çocuklar da geçmeyen ağrıların altında o neden olabilir, System.String[]

Çocuklarda sıklıkla rastlanan kemik tümörü konusunda uzmanlar uyarıyor. Çocukluk çağlarında sıklıkla görülen bu tümörlerin iyi huylu olduğunu belirten Prof. Dr. Volkan Gürkan, "Aileler çok uyanık olmalı eğer çocukta burkmaya düşmeye bağlı olmayan ve geçmeyen bir ağrı varsa mutlaka bir uzmana başvurulmalı" dedi.

Son dönemlerde ailelerin tarafından en çok merak edilen konuların başında çocuklarda meydana gelen kemik tümörü geliyor. Aileler genelde çocuklarında bulunan bu tümörlerin farkına bile varmıyor. Ancak bir düşme veya yaralanma sonucu doktora gittiklerinde yapılan testlerde bu tümörlerden haberdar olabiliyor. Orada kendilerine doktorlar tarafından çocuğunuzda tümör var dendiğin de aileler büyük panik yaşıyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bezmialem Vakıf Gureba Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Prof. Dr. Volkan Gürkan bu tümörlerin büyük kısmının iyi huylu olduğunu belirtiyor. Gürkan hasta yakınlarının kendilerine büyük panik içerisinde geldiğini belirterek "Çocuk tümörlerinin çoğu iyi huylu olduğu için aileler bunun farkına bile varmıyorlar. Bu tümörler genellikle ağrılı lezyonlar değildir. Çocuk düşer, ayağını çarpar aile çocuğu acil servise götürür. Acil servisteki doktor çocuğa röntgen çeker ve röntgende bu lezyonu görür. Doktor o zaman şöyle bir yönlendirmede bulunur. 'Çocuğun kemiğinde bir leke var, ya da bir lezyon var, veya bir tümör var. Siz bunu bu işle uğraşan bir merkeze götürün. Bu çok doğru bir yaklaşım. Bazı arkadaşlar da şöyle söylüyor. Çocuğun kemiğinde bir tümör var. Bu kanser olabilir. Çocuğun kolunu veya bacağını kesmek gerekebilir. Aileler inanılmaz bir endişeyle karşımıza geliyor. Bu bizi çoğu zaman zor duruma sokuyor. Aileyi ikna etmek gerçekten çok zor oluyor, çocukta hiçbir şey olmadığına dair"

"KİTLELERİN BÜYÜK KISMI İYİ HUYLU"

Kemik tümörlerinin genelde iyi huylu olduğunu belirten Prof.Dr. Volkan Gürkan, "Aslında tümör, kitle, ur, lezyon bunların hepsi aynı şey. Bunların bazıları iyi huylu bazıları ise kötü huylu. Ama aslında şunu söylemek gerekir ki, bu kitlelerin büyük bir kısmı iyi huylu. İnsana çoğu zaman zarar vermiyor. Daha az kısmı kötü huylu, onlarla uğraşmamız daha önemli oluyor. Çoğu zaman olaya omurga, leğen kemiği dediğimiz pelvis eşlik edebilir. Hasta bize gelip, 'Kolumda ya da bacağımda bir şişlik var. Doktora gittim bunu tümör olduğunu, kitle olduğunu söyledi' diyerek karşımıza çıkıyor" diye konuştu.

Çocuklarda bulunan kemik tümörlerinde doktor yaklaşımının çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Gürkan, "Doktorun olaya yaklaşımı da çok önemli. Standart olarak röntgen çekiyoruz. Fakat çoğu zaman röntgenler yetmiyor. Olaya MR, tomografi de dahil olabiliyor. Bunların yönlendirmeleriyle biz tanıya yaklaşıyoruz. Bazen biyopsi alıyoruz. Bazen de çocuğu direk ameliyat ediyoruz. Bazen de hiç ellemiyoruz. Çocuklar da öyle kemik tümörleri vardır ki, çocuk büyüdükçe kendiliğinden iyileşebilen lezyonlar. Ama bazı kistik olan lezyonlar ameliyat etmeden, sadece dışarıdan yaptığımız basit enjeksiyonlar ile tedavi ediyoruz. Yine bazı iyi huylu olan çocuk tümörlerini, bizim radyofrekans dediğimiz, ama hastaların lazer dediği yöntemle ameliyat etmeksizin düzeltebiliyoruz" dedi.

İNATÇI VAKALAR AMELİYAT EDİLİYOR

Bazı vakaların inatçı vakalar olduğunu belirten Prof. Dr. Gürkan "Bazen inatçı vakalar oluyor veya büyük vakalar oluyor. Biz bunları ameliyat ediyoruz. Ama eğer lezyon kötü huyluysa tabi o zaman tek başına ortopedi yetmiyor. Bunun yanı sıra konu zaten multidisipliner boyutunda. Hem radyasyon onkolojisi, hem medikal onkoloji, çoğu zaman patoloji, damar cerrahisi ve plastik cerrahiden de destek almak zorundayız" diye konuştu.

"AİLELER SON DERECE UYANIK OLMALI"

Çocuklarda kemik tümörünün genelde ağrısız olduğunu ve bunu anlamanın zor olduğunu belirterek aileleri uyaran Prof.Dr. Gürkan "Aileler son derece uyanık olmalı. Eğer çocukta standart bir ağrı yoksa, yani çocuk düşmedi, çarpmadı, ayağını burkmadı ve tuhaf bir ağrı başlamışsa ve bu ağrılar geçmeyip gittikçe artıyorsa aile bu noktada uzman bir hekime ya da bu konuda deneyimli iyi bir merkeze gitmeli. Bir süre sonra sıkıntılı bir durum söz konusuysa bu tablo ilerleyecektir. Ağrılar artacak, sıklaşacak 3-4 ay içerisinde çocuğun kolunda ya da bacağında şişme meydana gelecektir. Kötü huylu kemik tümörü genellikle çocuklarda diz çevresinde yerleşir. Ama iyi olanlar daha çok kol, omuz ve daha sonra bacakta görüyoruz. Eğer çocuğun bacağında ağrı ve gittikçe artan şişlik ve bir süre sonra üzerine basamama durumu meydana gelirse bu artık gerçekten ileri bir nokta. Ailenin bu konuyla uğraşan çok deneyimli bir merkeze gitmesi gerekiyor. Erken teşhis önemli olduğu gibi yanlış bir müdahalede bulunmamak da çok önemli. Hasta herhangi bir yerde tanı konulmaksızın ameliyat edilmiş ama daha beter hale gelmiş. İnanın bunu düzeltmek daha da zor. En başta deneyimli bir merkeze gitmiş olsa deneyimli ortopedik onkoloğun olduğun bir hastaneye, biz bu durumda en başından beri çocuğu alıyoruz. Çok daha sağlıklı bir şekilde değerlendirip, çok daha sağlıklı bir tedavi uygulama şansına sahibiz" diye konuştu.

(Volkan Kayalar - Ensar Kıranlıoğlu/İHA)

Ortopedi Bölümü, Çocuk, Tümör, Ağrı, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 12:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Çocuklar da geçmeyen ağrıların altında o neden olabilir - Son Dakika

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