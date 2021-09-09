Son dakika haberi... Uzmanlardan ailelere "okul" uyarısı: "Kendi içine dönmüş çocuklar sosyal sorunlar yaşayabilir" - Son Dakika

Uzmanlardan ailelere "okul" uyarısı: "Kendi içine dönmüş çocuklar sosyal sorunlar yaşayabilir"

İSTANBUL - Pandemi sürecinin çocuklara etkilerine ilişkin konuşan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Berna Tander, "Pandemi döneminde aktivitelerde yüzde 40-50 düzeylerinde azalmalar görüldü. Okula dönüş sürecinde onlara yardımcı olmalıyız, kendi içine dönmüş çocuklar sosyal anlamda sorunlar yaşayabilir, akran zorbalığına maruz kalabilirler. Ebeveynlerin bu çok dikkatli geçirmeli" dedi.

Çocuk sağlığı konusunda vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla Kağıthane Belediyesi, Liv Hospital ve Boston Childrens Hospital işbirliğinde "Pediatrik Hastalıklarda Yenilikler Üzerine Aile Atölyeleri ve Uluslararası Web Seminerleri" programı düzenlendi. Bu kapsamda 7 Eylül'de başlayan programlarda çocuk sağlığı ve hastalıkları konularında uzman doktorlar katılımcıları bilgilendirdi. Kağıthaneli kadınların yoğun katılım gösterdiği programda Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Berna Tander de pandemi sürecinin çocuklara etkileri ve oluşturduğu rahatsızlıklara ilişkin değerlendirmeler ve önerilerde bulundu.

"Aktivite düzeylerinde yüzde 40-50 azalmalar görüldü"

Pandemi sürecinin en çok çocukları etkilediğini ifade eden ve çocuklarda yaşanan rahatsızlıklara ilişkin açıklamalarda bulunan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Berna Tander, "Tüm dünyada hepimizin ilk kez tanıklık ettiği bir deneyimdi pandemi, aktivite düzeyleri çok azaldı, yüzde 40-50 düzeylerinde azalmalar görüldü. Bu süreçten en fazla etkilenenler de çocuklar oldu. Karantina sürecinde aktiviteden, hareketten yoksun kaldılar. Ev içerisinde kalan online eğitimle gününü devam ettiren geri kalan zamanlarında da yoğun bir şekilde bilgisayar oyunları ve televizyon karşısında hareketsiz kalan çocuklarda duruş bozuklukları, yoğun bir şekilde bel ağrıları ve hepimizin çok iyi bildiği üzere bu hareketsizliğe bağlı kilo artışları ve kilo artışlarının sonuçlarını gördük" dedi.

"Ebeveynlerin çok dikkatli olması gerekmekte"

Çocukların online eğitim sonrası yüz yüze eğitim dönemine geçmesiyle ilgili konuşan Tander, "Çocuklara bu adaptasyon sürecinde şans tanımalı, bizler yardımcı olmalıyız. Yoğun artan aktiviteye bağlı olarak yaralanmalar, ağrılar olabilir; umutsuz, depresif, kendi içine dönmüş çocuklar sosyal anlamda sorunlar yaşayabilirler. Akran zorbalığına maruz kalabilirler. Ebeveynlerin çok dikkatli, çocuklarıyla ilgili ve onlara model olacak şekilde bu süreci çocuklarıyla birlikte geçirmeleri gerekmekte. 18-25 yaş arasında yapılan çalışmalarda günlük atılan adım sayısı 6-7 binlerden 2-3 binlere kadar düştü, pandeminin ilk aylarında yapılan çalışmaların sonuçları böyle. Zaman içerisinde bu aktivite düzeyi çok daha azaldı. Hareketsizlik çok daha fazla arttı, çocuklarda diş gıcırdatmaları, boyun ağrıları, uyku bozuklukları ve sabahları yorgun kalkma, yataktan kalkamama, hareket etmede güçlük gibi sorunlarla karşılaştık. Ebeveynler ev içerisinde online çalışma koşullarında bir de çocuklarının hareketsizliğine bağlı bir takım sağlık sorunlarıyla da mücadele etmek zorunda kaldılar. Hemen fıtığı görmüyoruz ama zaman içinde bu omurga sağlığındaki bozulmalar, duruş bozuklukları da tabi ki fıtığa yol açabilmektedir" diye konuştu.