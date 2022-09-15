Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kemerdamları Mahallesi Hacımusluk-Akçataş mevkisinde meydana geldi. Çiftçilik yapan Kamil Ertuğrul, kuruyan üzümleri sergiden kaldırmaya gitti. Üzüm kaldırma makinesi ile ürün toplamaya başlayan Ertuğrul, bir anda dengesini kaybedip, makinenin içine düştü. Durumu fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, 2 çocuk babası Kamil Ertuğrul'un hayatını kaybettiğini belirledi. Makineden çıkarılan cErtugrul'un cansız bedeni, otopsi için Salihli Devlet Hastanesi 'nin morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Üzüm kaldırma makinesine düşen çiftçi öldü - Son Dakika

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