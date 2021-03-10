Son dakika haberi: Uzundere Karabağlar'ın örnek mahallesine dönüşüyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Uzundere Karabağlar'ın örnek mahallesine dönüşüyor

10.03.2021 11:43
Son dakika haberi: Uzundere Karabağlar'ın örnek mahallesine dönüşüyor, System.String[]

Son dakika haberler... Uzundere'de devam eden kentsel dönüşüm projesinin ilk iki etabını başarıyla tamamlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, üçüncü etap kapsamındaki hak sahipleri için kura çekimine hazırlanıyor.

Uzundere'de devam eden kentsel dönüşüm projesinin ilk iki etabını başarıyla tamamlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, üçüncü etap kapsamındaki hak sahipleri için kura çekimine hazırlanıyor. Proje tüm etaplarıyla tamamlandığında Uzundere yenilenmiş altyapısı, parkları, yeşil alanları, sosyal ve kültürel merkezleriyle Karabağlar'ın örnek mahallesine dönüşecek.

Yüzde 100 uzlaşı ve yerinde dönüşüm anlayışıyla kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar'ın Uzundere Mahallesi'ndeki 32 hektarlık kentsel dönüşüm bölgesinde üçüncü etap için kura çekimine hazırlanıyor. Bugüne kadar birinci ve ikinci etapta 817 bağımsız birimi hak sahiplerine teslim eden Büyükşehir Belediyesi, üçüncü etap kapsamında bin 426 bağımsız birim için yapım ihalesine çıkacak. İhale hazırlık çalışmaları süren dördüncü etap kapsamında ise bin 315 bağımsız birimin yapılması planlanıyor.

Proje tamamlandığında 3 bin 800 bağımsız birimin elde edileceği Uzundere'de gençlik merkezi, spor kompleksi, sosyal ve kültürel merkezler, açık pazar alanı, otopark alanları bulunacak ve 67 bin metrekare yeşil alan oluşturulacak.

Uzundere'deki kentsel dönüşüm alanında inşaatına başlanan altyapı galeri sistemiyle de Türkiye'de bir ilke imza atılacak. Galeri sistemiyle atık su, içme suyu, yağmur suyu, elektrik ve veri hatları yer altındaki galeri içinde toplanacak. Böylece herhangi bir arıza durumunda tüm aksaklıklar galeri içine girilerek, asfalt kazılmadan, kaldırımlar bozulmadan tamir edilebilecek. Bu model diğer kentsel dönüşüm alanlarına da entegre edilecek.

"Depreme dayanıklı evlerimiz olacak"

Üçüncü etap için kura çekimini ve tahliye sürecini bekleyen bölgedeki vatandaşlar ise oldukça heyecanlı. Üçüncü etap için sözleşmeyi ilk imzalayanlardan Zöhre Yücel, "2004'ten beri buradayız. Evimizi tek kat olarak almıştık, üst katı biz yaptık. Büyükşehir belediyesinin kentsel dönüşüm projesi başlayınca belediye güvencesi olduğu için hemen sözleşmemizi imzaladık. Depreme dayanıklı evlerimiz olacağı için çok mutluyuz" dedi.

Hüseyin Yücel ve eşi Dudu Yücel de, heyecanla binalarının başlamasını bekleyenlerden. Hüseyin Yücel, "1987'de buraya gelerek arsa aldık, gecekondu olarak evimizi yaptık. Bir kat üstüne çıktık. Bütün mahalle böyle. Evler sağlıklı yapılmadı. O nedenle Büyükşehir'in burada kentsel dönüşüm projesi başlatması çok iyi oldu. Şimdi evimizi verip iki daire alacağız. Çok iyi bir yaşam alanına kavuşacağımızı biliyoruz" dedi. - İZMİR

Son dakika haberi: Uzundere Karabağlar'ın örnek mahallesine dönüşüyor
Son dakika haberi: Uzundere Karabağlar'ın örnek mahallesine dönüşüyor
Son dakika haberi: Uzundere Karabağlar'ın örnek mahallesine dönüşüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Hüseyin Yücel, Karabağlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Uzundere Karabağlar'ın örnek mahallesine dönüşüyor - Son Dakika


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