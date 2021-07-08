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UZUNKAYA: ÖLÜMLÜ İŞ KAZALARINDA YÜZDE 41 AZALMA OLDU - Son Dakika

UZUNKAYA: ÖLÜMLÜ İŞ KAZALARINDA YÜZDE 41 AZALMA OLDU

08.07.2021 09:56

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, dünyada iş kazaları ve meslek hastalıklarından yılda 2 milyon 780 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, dünyada iş kazaları ve meslek hastalıklarından yılda 2 milyon 780 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Uzunkaya, Türkiye'de ise 2013 yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ölümlü iş kazalarında yüzde 41 azalma olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ta 'Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi' semineri gerçekleştirildi. Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'un da katıldığı seminerin açılış konuşmasını yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, son süreçte dünyada 4 milyon insanın koronavirüsten hayatını kaybettiğini söyledi. Uzunkaya, iş kazaları ve meslek hastalıklarından dolayı ise her yıl 2 milyon 780 bin insanın öldüğünü söyledi.

'İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİ ALMA ORANI DA 61 KAT ARTTI'

İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçmenin mümkün olduğunu ifade eden Uzunkaya, şöyle devam etti:

"Tedbirler alarak iş kazalarının yüzde 98'ine, meslek hastalıklarının da yüzde 100'üne engel olmak mümkün. Bu hayali değil, bilimsel bir rakam. Türkiye'de 2002'den bu yana mukayese ettiğimizde iş yeri sayımız yüzde 160, çalışan sayımız yüzde 186 artmış. Ölümlü iş kazaları ve meslek hastalıklarında yüz binli kazalarda yüzde 54'lük bir iyileşme söz konusu. 2013 yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı yasa, Türkiye çalışma hayatı açısından bir devrim niteliğindedir. Bu yasanın devreye girmesinden sonra da ölümlü iş kazalarında yüzde 41,3'lük bir başarı elde edildi. Türkiye'de böyle bir sürecin yaşandığı noktada Kahramanmaraş'ımızda 41.3'e karşılık yüzde 71 oranında ölümlü iş kazalarında mesafe kat edildi. Bu bir tesadüfün sonucu mu? Hayır. İş sağlığı ve güvenliğini daha fazla önceleyerek bu başarıldı. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini alma oranı da 61 kat arttı."

'MADENDEN YA DA İNSANDAN VAZGEÇMEK ZORUNDA DEĞİLİZ'

Maden sektörünün en tehlikeli iş kollarından biri olduğunu ancak ülke ekonomisi için çok önemli olduğunu ifade eden Uzunkaya, "Maden sektörü en tehlikeli, en sıkıntılı, en fazla ölümlü vakaların rastlandığı bir sektör. Ama milli savunmamız için, milli sanayimiz için, teknolojik yatırımlar için, ülkeler için, devletler için, milletler için, kalkınma için, büyümek için madenden vazgeçme imkanımız yok. Madenden vazgeçmeyip de insandan vazgeçme şansımız var mı? Bütün bu çalışmaların sonucu insanoğlunun mutlu olması. Yani ya madenden ya iş hayatından ya da insandan vazgeçmek zorunda değiliz. Biz diyoruz ki; sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir madencilik ile sürdürebilir bir iş hayatı. Hem yatırımı hem iş yerlerimizin sayısını daha fazla artıracağız" diye konuştu.

UZUNKAYA: ÖLÜMLÜ İŞ KAZALARINDA YÜZDE 41 AZALMA OLDU
UZUNKAYA: ÖLÜMLÜ İŞ KAZALARINDA YÜZDE 41 AZALMA OLDU
UZUNKAYA: ÖLÜMLÜ İŞ KAZALARINDA YÜZDE 41 AZALMA OLDU
UZUNKAYA: ÖLÜMLÜ İŞ KAZALARINDA YÜZDE 41 AZALMA OLDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel UZUNKAYA: ÖLÜMLÜ İŞ KAZALARINDA YÜZDE 41 AZALMA OLDU - Son Dakika


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