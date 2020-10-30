Son dakika haberi: Vaka artış oranı yüzde 99 olan Düzce'de polis maske denetimi yaptı - Son Dakika

Vaka artış oranı yüzde 99 olan Düzce'de polis maske denetimi yaptı

Bazı vatandaşların hala maske takmadığı görüldü

DÜZCE - Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın Düzce için vaka sayısının arttığını açıklamasına rağmen, Düzceliler maskesiz gezmeye devam ediyor. Maskesiz gezen az sayıda vatandaşa ise sürekli olarak uygulama yapan polis ekipleri uyarılarda bulunuyor.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Türkiye'deki vaka artışlarında Düzce'yi yüzde 99 artış ile Türkiye'nin en çok vaka artışı olan illeri arasında göstermesinin ardından şehir merkezinde önlemler artırıldı. Polis ekipleri, şehir merkezinde sürekli olarak devriye gezen ekipler, vatandaşlara maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Artışın yüksek olduğu Düzce'de halen korona virüsü umursamadan gezen vatandaşlar da bulunurken, maskesiz gezen veya maskesini yanlış takan vatandaşları ise polis ekipleri uyarılarda bulunuyor.