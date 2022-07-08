Son dakika haberi | Vaka artışının 2 nedeni; Omicron ve koronavirüsün bittiğinin düşünülmesi

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Covid-19'da vaka sayılarının artmasında 2 faktörün etken olduğunu söyledi. İlhan, "Bunlardan bir tanesi koronavirüsün alt varyantı olan Omicron'un bulaştırıcılığının fazla olması. Diğeri ise toplumun koronavirüsün bittiğini düşünmesi. Aslında koronavirüs şu an bitmedi. Salgın devam ediyor" dedi.

Prof. Dr. Mustafa İlhan, Covid-19'da son 3 haftada 2'şer kat vaka artışı yaşandığını söyledi. Vaka artışında 2 faktörden bahsetmek gerektiğini ifade eden İlhan, "Bunlardan bir tanesi koronavirüsün alt varyantı olan Omicron varyantının bulaştırıcılığının fazla olması. Bundan dolayı şu anda vakalar daha fazla olarak karşımızı çıkıyor. Yine bir başka daha önemli faktör ise toplumun koronavirüsün bittiğini düşünmesi. Aslında koronavirüs şu an bitmedi. Salgın devam ediyor. Ülkemizde ve dünyada artık bireysel önlemlerle pandemi sürecinin yönetilmesi söz konusu. Burada kişisel önlemlerin en başında aşı geliyor. Risk grubunda olanların, 65 yaş üstünden olanların aşılarının yaptırılması, aşıları eksikse bu vatandaşlarımızın aşılarını tamamlaması ve riskli yerlerde vatandaşlarımızın maske takmaya devam etmesi gerekiyor. Ama görüyoruz ki yazın da gelmesiyle birlikte vatandaşlarımız sıklıkla bir araya geliyorlar, daha özensiz davranıyorlar, kapalı yerlerde özellikle maske takılmadığında ve temas da çok yakın olduğunda maalesef vakalarda bir artış söz konusu oluyor" diye konuştu.

'VAKALARDA BİR SÜRE DAHA ARTIŞ SÜREBİLİR'Prof. Dr. İlhan, 10 günlük Kurban Bayramı tatilinde insanların temas konusunda dikkatli olması gerektiğini kaydederek, "Vakalarda bir süre daha artış olmasını ya da bir süre bu şekilde gideceğini de düşünebiliriz. Bayramın etkisinin ne kadar olduğunu bayramdan sonraki hafta sonunda ancak görebiliriz; çünkü bulaştan sonra bir kuluçka süresi oluyor ve daha sonra ancak bu şekilde ortaya çıkıyor. Bayramdan sonraki haftanın vaka sayısı bizim için belirleyici olacaktır. Bayramda seyahate gidecek vatandaşlarımızın da özellikle 65 yaş üzerindelerse ya da 65 yaş üstü büyüklerin yanına gideceklerse o vatandaşlarımızla daha dikkatli bir şekilde temasta bulunmaları gerekiyor. Kronik rahatsızlığı ve bağışıklığı düşük olan vatandaşlarımız hangi yaşta olursa olsun dikkatli olmalılar" dedi.'RİSK VARSA MASKE TAKIN'Prof. Dr. İlhan, kendisini hasta hisseden kişilerin toplu yerlere girerken mutlaka maske takması gerektiğini bildirerek, "Örneğin bayramda kalabalık bir yere gittik. Büyüklerimizin elini öpeceğiz. Eğer bizlerde bir risk ya da şüphe söz konusuysa; burun akıntısı, halsizlik, öksürük ya da ateş varsa o zaman bizim de maske takarak çevremizi korumamız gerekecektir. Bu şekilde bir yaklaşım benimsenirse en az hasarla, en az enfekte kişi sayısı ile süreci atlatabileceğimizi düşünüyorum. Salgın devam ediyor; ama etkisi toplumda çok azaldı, ağır hastalık yapma etkisi şu an çok fazla değil. Ama halihazırda enfeksiyonun devam ettiğini bilmek ve buna göre dikkat etmek en doğru yaklaşım olacaktır" ifadelerini kullandı.'DİKKATLİ OLMAMIZ GEREKİYOR'

Prof. Dr. İlhan, bayramlaşma uyarısında da bulunarak, "Bizim milletimiz bayramlaşmayı ve sarılmayı çok seviyor. Kucaklaşmayı, büyüklerimizin elini öpmeyi çok seviyoruz. Fakat bu süreçte dikkatli olmamız gerekiyor. Bir araya gelebiliriz, kucaklaşabiliriz, el sıkışabiliriz; ama dikkatli olmamız gerekiyor. Eğer bir risk varsa kendimizde, kendimizi ve çevremizi korumamız ya da kendimizde bir kronik hastalık söz konusuysa daha dikkatli davranarak maske takmamız doğru bir yaklaşım olacaktır" dedi.