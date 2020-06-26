Son dakika haberi! Vaka artışlarının yaşandığı ilde vak'a çıkmayan ilçe tedbiri elden bırakmıyor - Son Dakika

Son dakika haberi! Vaka artışlarının yaşandığı ilde vak'a çıkmayan ilçe tedbiri elden bırakmıyor

Son dakika haberleri... Son günlerde korona virüs vak'alarında artış yaşanan Kastamonu'nun bir haftadır yeni vak'aya rastlanılmayan Tosya ilçesinde polis ekipleri tedbirleri elden bırakmıyor.

Son günlerde korona virüs vak'alarında artış yaşanan Kastamonu'nun bir haftadır yeni vak'aya rastlanılmayan Tosya ilçesinde polis ekipleri tedbirleri elden bırakmıyor. Ekipler, "Maskesiz solan yüzlerinizi değil, maskeyle gülen gözlerinizi görelim" yazılı broşürlerle vatandaşları bilinçlendiriyor.

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Tosya ilçesinde 1 Haziran'dan itibaren yavaşlayan korona virüs salgınında pozitif vak'a sayıları 15 Haziran tarihi itibariyle durma noktasına geldi. Son bir haftadır pozitif vak'anın görülmediği ilçede Emniyet Müdürlüğü ekipleri tedbiri elden bırakmayarak vatandaşı bilgilendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın rehavete kapılmaması ve maske kullanımını bırakmaması için hem maskenin önemini belirten hem de tedbirleri uygulamayan vatandaşlara yapılacak cezai yaptırım uygulanacağının anlatıldığı bir broşür hazırladı. Sokak sokak gezen ekipler yoldan geçen vatandaşlara, esnaflara, camiden çıkan cemaate ve gördükleri her vatandaşa broşür vererek; maske kullanmanın önemini ve uygulanan cezai yaptırımı anlattı. Covid-19 salgın hastalığı tehlikesinin henüz geçmediğini hatırlatan ekipler, vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymalarını ve maskelerini ağız ve burun kapatacak şekilde takmalarını istedi.


Covid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşı maske kullanım konusunda daha duyarlı hale getirmesi amacıyla "Maskesiz solan yüzlerinizi değil, maskeyle gülen gözlerinizi görelim" sloganıyla el broşürleri dağıtan ekipler, ilçede pandeminin tekrar baş göstermemesi için yoğun çaba sarf ediyor. Yetkililer vatandaşların pandemiye karşı bilinçlendirilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti. - KASTAMONU

Koronavirüs, Kastamonu, Tosya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Vaka artışlarının yaşandığı ilde vak'a çıkmayan ilçe tedbiri elden bırakmıyor - Son Dakika

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