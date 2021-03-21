Vaka sayıları artan Trakya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika

Trakya'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ediyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Kovid-19 vaka sayısı geçen haftaya göre arttı. Sağlık Bakanlığı 13-19 Mart arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide Edirne'de 219,49 Kırklareli'nde 155,09 Tekirdağ'da 168,26 oldu. Geçen hafta vaka sayıları Edirne'de 200,36, Kırklareli 137,12 Tekirdağ'da 121,64'tü.

Sağlık Bakanlığı Günlük Aşı Tablosu verilerine göre, Edirne'de 105,217, Kırklareli'nde 86,611, Tekirdağ'da ise 171, 987 kişi aşı oldu.

Kısıtlamaya uyuluyor

Edirne'de kısıtlama kapsamındaki vatandaşlar dışarı çıkmadı. Sokaklarda izinli olarak işlerine gidenler dışında kimsenin olmadığı görüldü.

Sağanak nedeniyle ekmek ve diğer ihtiyaçları için marketlere gidenlerde hızlıca evlerine döndü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında kısıtlama denetimi gerçekleştirdi. Temizlik işçileri de kent merkezindeki cadde ve sokakları temizledi.

Kentte önceden yoğunluğun yaşandığı Saraçlar ve Çilingirler caddeleri ile Tahmis ve Selimiye meydanları civarında sessizlik hakim oldu.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ediyor.

Kentte önceki günlerde yoğunluk yaşanan Özgürlük, Demokrasi ve Cumhuriyet meydanları ile İstasyon ve Cumhuriyet caddeleri sessizliğe büründü.

İzini olan ve zaruri ihtiyaçlarını gidermek isteyenlerin dışında vatandaşlar evlerinde kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri meydan ve caddelerde denetimlerini sürdürüyor.

Tekirdağ'da da izinli olan ve zaruri ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşların dışında sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü.