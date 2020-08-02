Son dakika haberi... Vaka sayılarının arttığı Gaziantep'te denetimler sıklaştırıldı
Son dakika güncel haberine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs vakalarının ve durumu ağır olan hastaların arttığı iller arasında gösterdiği Gaziantep'teki sıklaştırılan denetimlerde, vatandaşların maske ve sosyal mesafeye uyduğu görüldü.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs vakalarının ve durumu ağır olan hastaların arttığı iller arasında gösterdiği Gaziantep'teki sıklaştırılan denetimlerde, vatandaşların maske ve sosyal mesafeye uyduğu görüldü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda günlük koronavirüs vakalarının ve ağır hastaların arttığı iller arasında gösterdiği Gaziantep'te denetimler arttı. Polis ve zabıta ekipleri özellikle kentin kalabalık caddelerinde maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması için denetimler yapıyor. Kurallara uymayanlara ise ceza yazıyor. Ekipler toplu taşıma araçları ile insan yoğunluğunun fazla olduğu AVM ve market gibi alanlarda da denetimlerini sürdürüyor. Peş peşe gelen açıklamaların ardından tedirgin olan vatandaşlar ise artan denetimlerin de etkisi ile kurallara daha çok uymaya başladı. Kentte, son günlerde sokağa çıkmak zorunda kalan vatandaşların maske taktığı, caddelerdeki yoğunluğun da azaldığı görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 02.08.2020 03:10
Kaynak: DHA
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