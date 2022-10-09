Son dakika haberi! Vakadan dönen ambulans ile otomobil böyle çarpıştı: 6 yaralı

Vakadan dönen ambulans ile otomobil böyle çarpıştı: 6 yaralı

EDİRNE - Edirne'de Keşan Devlet Hastanesi'nden aldığı hastaları Edirne'ye sevkini sağlayan ambulans, dönüş yolunda kaza yaptı.

Edirne'nin Keşan ilçesinden aldığı hastaları Edirne il merkezinde bulunan Hastaneye sevkini sağladıktan sonra Keşan'a dönen ambulans, dönüş yolunda Uzunköprü ilçesine bağlı Kavacık köyünde kaza yaptı. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kavacık köyü girişinde bulunan kavşakta kontrolsüz bir şekilde çıkış yapmaya çalışan 16 AAE 022 Plakalı Mercedes Marka araca çarpan ambulans, çarpmanın etkisiyle savrulayarak orta refüje çıkarak yan yattı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda Sağlık ekibi, polis ve jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan meslektaşları ve vatandaşlara ilk müdahalelerini yaptıktan sonra yaralılar hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durmunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Jandarma ve polis kaza ile ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.