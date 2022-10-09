Son dakika haberi! Vakadan dönen ambulans ile otomobil böyle çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Vakadan dönen ambulans ile otomobil böyle çarpıştı: 6 yaralı

09.10.2022 00:15

Son dakika haberlerine göre Vakadan dönen ambulans ile otomobil böyle çarpıştı: 6 yaralı Edirne'de Keşan Devlet Hastanesi'nden aldığı hastaları Edirne'ye sevkini sağlayan ambulans, dönüş yolunda kaza yaptı.

Vakadan dönen ambulans ile otomobil böyle çarpıştı: 6 yaralı

EDİRNE - Edirne'de Keşan Devlet Hastanesi'nden aldığı hastaları Edirne'ye sevkini sağlayan ambulans, dönüş yolunda kaza yaptı.

Edirne'nin Keşan ilçesinden aldığı hastaları Edirne il merkezinde bulunan Hastaneye sevkini sağladıktan sonra Keşan'a dönen ambulans, dönüş yolunda Uzunköprü ilçesine bağlı Kavacık köyünde kaza yaptı. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kavacık köyü girişinde bulunan kavşakta kontrolsüz bir şekilde çıkış yapmaya çalışan 16 AAE 022 Plakalı Mercedes Marka araca çarpan ambulans, çarpmanın etkisiyle savrulayarak orta refüje çıkarak yan yattı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda Sağlık ekibi, polis ve jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan meslektaşları ve vatandaşlara ilk müdahalelerini yaptıktan sonra yaralılar hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durmunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Jandarma ve polis kaza ile ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

YORUMLAR
500
Edirne haberi... Edirne'de 81 adet kaçak içki ele geçirildi Edirne haberi... Edirne'de 81 adet kaçak içki ele geçirildi Aracında ve evinde litrelerce ev yapımı içki ele geçirildi Aracında ve evinde litrelerce ev yapımı içki ele geçirildi
Kaynak: İHA

Keşan Devlet Hastanesi, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Vakadan dönen ambulans ile otomobil böyle çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:27 Kırım'daki patlama Rus istihbaratının zayıflığını gözler önüne serdi
23:31 Giresunspor'u deviren Beşiktaş'a Romain Saiss'dan kötü haber! Trabzonspor maçında oynayamayacak
23:07 Aralarında eski bakan ve MHP'li bir ismin de yer aldığı 250 kişi İYİ Parti'ye geçti
23:01 Türkiye A Milli Takımı'nın EURO 2024 yolundaki rakipleri belli oluyor
23:01 Akaryakıt zamları vatandaşı kara kara düşündürüyor! 30 liraya dayanacak
22:26 Bodrumspor'a 5 golle kaybeden Sakaryaspor'da taraftarların hareketi başkanı çıldırttı
22:04 Evdeki yangında öldüğü sanılan liseli Büşra'yı annesinin eski sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıktı
22:06 Kırım Köprüsü'nü vuran Ukrayna'dan Rusya'ya gözdağı: Bu sadece başlangıç
22:04 Giresunspor'u tek golle geçen Beşiktaş galibiyet hasretine son verdi
21:18 Kız yurdunun önünde mastürbasyon yapan şahıs serbest bırakıldı! İlk kez yapmıyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 07:19:11. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Vakadan dönen ambulans ile otomobil böyle çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement