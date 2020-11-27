Son dakika haberi: Vakaların arttığı Samsun'da cadde ve sokaklar dolu; kamerayı gören maskesini düzeltti - Son Dakika

Son dakika haberi: Vakaların arttığı Samsun'da cadde ve sokaklar dolu; kamerayı gören maskesini düzeltti

27.11.2020 15:27
Son dakika haberi: Vakaların arttığı Samsun'da cadde ve sokaklar dolu; kamerayı gören maskesini düzeltti, System.String[]

Son dakika gündem haberi: SAMSUN'da koronavirüs vaka sayısı yüzde 50 artınca hem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hem de İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, vatandaşları uyardı.

SAMSUN'da koronavirüs vaka sayısı yüzde 50 artınca hem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hem de İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, vatandaşları uyardı. Ancak tüm uyarılara rağmen Samsun'un cadde ve sokakları tıklım tıklım dolu olduğu görüldü. Kalabalığa rağmen maskesini çene altına indiren vatandaşlar ise gazetecilerin kameralarını görünce maskesini düzgün taktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Samsun'da vaka sayılarında ciddi artış olduğunu belirtti. Koca, açıklamasında, "Samsun, İzmir, Denizli, Balıkesir ve Çorum İl Sağlık Müdürleriyle online toplantıda salgın seyrini ele aldık. Samsun'da vaka artıyor. Samsun, Çorum ve İzmir'de ilaç kullanımı düşük. Vaka sayısına oranla hastaneye yatışlar gittikçe artıyor. Fedakarlık sınavımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın açıklamasının ardından bir uyarı da Sağlık İl Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç'tan geldi. Oruç, Samsun'un artık kritik eşiği geçmeye başladığını belirterek, herkesin kurallara uyması gerektiğini ifade etti. Ancak tüm uyarılara rağmen Samsun'un cadde ve sokakları tıklım tıklım olduğu görüldü. 'NEFES ALMAK İÇİN MASKEMİ İNDİRDİM'İlkadım ilçesine bağlı Mecidiye Caddesi'nde, uyarılara ve kabalığa aldırış etmeyen bazı vatandaşlar, maskelerini ya çene altına indirdi ya da burnunu açıkta bırakacak şekilde taktı. Koronavirüsle mücadelede en büyük koruyucu olan maske kullanımını dikkate almayan bazı vatandaşlar, gazetecilerin kameralarını görünce maskesini düzgün taktı. 'Neden maskenizi düzgün takmıyorsunuz, korkmuyor musunuz?' sorularına ise vatandaşlar, 'Simit yiyorum, o nedenle maskemi çıkardım. Nefes almak için maskemi indirdim, unuttum' gibi yanıtlar verdi.'CEHALET EN BÜYÜK SORUNUMUZ'Sağlık çalışanı olduğunu söyleyen Şeref Atalay, "1 buçuk milyar nüfuslu Çin, bu hastalığı günlük 3-5 vakaya düşürdü. Ama biz 83 milyon bu duyarlılığı göstermiyoruz. Maske takmak, ellerimizi yıkamak, sosyal mesafeyi korumak zor bir şey değil. Cezaların daha da etkili olması gerekiyor, cezalar az olduğu için bunları çekiyoruz.  Cadde ve sokaklardaki kalabalığı görünce çok üzülüyoruz. İşi olmayan kişilerin sokağa çıkmaması gerekiyor. Maskesini düzgün takmayan hatta hiç takmayan insanlar var. Bu hastalıktan haberi olmayanlar bile var. Cehalet en büyük sorunumuz" dedi.İnsanların kurallara uyması gerektiğini ifade eden Cemal Aydemir, "Mümkün olduğu kadar kalabalıklardan uzak durmak gerekiyor. Kurallara uyacağız, yapacak bir şey yok. Cadde ve sokaklar çok kabalık, maalesef bizim insanlarımız kuralları dikkate almıyor. Hava güzel dolayısıyla dışarı çıkıyor" ifadelerini kullandı.'KRİTİK EŞİĞİ GEÇMEYE BAŞLIYORUZ'

Samsunluları uyaran Sağlık İl Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "İlimizde vaka sayısı artmaya devam ediyor ve artık kritik eşiği geçmeye başlıyoruz. Güçlerinin son damlasına kadar her alanda, en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarımız yoruldu. Onları korumamız lazım. Samsun halkının virüse karşı hayatını ortaya koyarak kahramanca mücadele eden sağlık çalışanlarımızın yanında olmasının zamanı hala gelmedi mi? Ev ziyaretlerine bir son vermenin; gerekmedikçe dışarı çıkmamanın; sosyal mesafeye eş, dost akraba ayırımı yapmadan tavizsiz dikkat etmenin; maskesiz dışarı çıkmamanın zamanı artık gelmedi mi? Neyi bekliyoruz? Halen temaslı olduğu halde evde izolasyon koşullarına uymayan ya da temaslılarını bildirmeyen kişiler olduğunu görmek bizi üzüyor, bu vurdumduymazlık sağlık çalışanlarımızın moralini bozuyor.  Virüse ancak sizin önlemlere ve kurallara karşı duyarlılığınızla geri adım attırabiliriz. Yanımızda olun, hep beraber bu mücadeleyi kazanalım. Kimsenin hasta olmasına ya da hayatını kaybetmesine neden olacak bir rehavet içine girmeyin. Herkesin sadece kendisini değil, bir diğerini hastalıktan korumak için mücadele etmesi, birlik olması, hastalıkla başa çıkmamızın formülü olacaktır" diye konuştu.


- Öcal
Son dakika haberi: Vakaların arttığı Samsun'da cadde ve sokaklar dolu; kamerayı gören maskesini düzeltti
Son dakika haberi: Vakaların arttığı Samsun'da cadde ve sokaklar dolu; kamerayı gören maskesini düzeltti
Son dakika haberi: Vakaların arttığı Samsun'da cadde ve sokaklar dolu; kamerayı gören maskesini düzeltti
Son dakika haberi: Vakaların arttığı Samsun'da cadde ve sokaklar dolu; kamerayı gören maskesini düzeltti
Son dakika haberi: Vakaların arttığı Samsun'da cadde ve sokaklar dolu; kamerayı gören maskesini düzeltti
Son dakika haberi: Vakaların arttığı Samsun'da cadde ve sokaklar dolu; kamerayı gören maskesini düzeltti
Son dakika haberi: Vakaların arttığı Samsun'da cadde ve sokaklar dolu; kamerayı gören maskesini düzeltti
Son dakika haberi: Vakaların arttığı Samsun'da cadde ve sokaklar dolu; kamerayı gören maskesini düzeltti
Son dakika haberi: Vakaların arttığı Samsun'da cadde ve sokaklar dolu; kamerayı gören maskesini düzeltti
Son dakika haberi: Vakaların arttığı Samsun'da cadde ve sokaklar dolu; kamerayı gören maskesini düzeltti
Son dakika haberi: Vakaların arttığı Samsun'da cadde ve sokaklar dolu; kamerayı gören maskesini düzeltti
Son dakika haberi: Vakaların arttığı Samsun'da cadde ve sokaklar dolu; kamerayı gören maskesini düzeltti
Son dakika haberi: Vakaların arttığı Samsun'da cadde ve sokaklar dolu; kamerayı gören maskesini düzeltti
Son dakika haberi: Vakaların arttığı Samsun'da cadde ve sokaklar dolu; kamerayı gören maskesini düzeltti
Son dakika haberi: Vakaların arttığı Samsun'da cadde ve sokaklar dolu; kamerayı gören maskesini düzeltti

Muhammet Ali, Koronavirüs, Samsun, Oruç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Vakaların arttığı Samsun'da cadde ve sokaklar dolu; kamerayı gören maskesini düzeltti - Son Dakika


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