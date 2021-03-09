Hakkari'de vakalar azalsa da tedbirlere sıkı sıkıya devam - Son Dakika

Hakkari'de vakalar azalsa da tedbirlere sıkı sıkıya devam

09.03.2021 15:03
Hakkari'de vakalar azalsa da tedbirlere sıkı sıkıya devam, System.String[]

Hakkari'de vakalar azalsa da tedbirlere sıkı sıkıya devam ediyor. Vatandaşlar tedbirler kapsamındaki kısıtlamalara uyarken Vali Yardımcısı ve Özel İdare Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar polis ve zabıta ekipleri hal ihtimale karşı denetimler yapmaya devam ediyor.

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre son bir hafta içerisinde vakarın en çok azaldığı iller arasında yer alan Hakkari'de vatandaşlar kurallara uyarken, Vali Yardımcısı ve Özel İdare Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar polis ve zabıta ekipleri ile birlikte denetimlerlerde bulundu.

Türkiye'deki risk haritasında mavi kategoride yer alan Hakkari'de denetimler sürerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçen hafta Twitter hesabından yaptığı açıklamada vaka sayılarının arttığı ve azaldığı illeri karşılaştırarak yüksek riskli illerin düşük riskli illeri örnek alması çağrısında bulundu. Koca, "Hakkari Sinop'a, Ağrı Adıyaman'a, Batman Samsun'a, Bingöl Ordu'ya, Bitlis Balıkesir'e, Diyarbakır, İstanbul'a, Mardin Trabzon'a, Van İzmir'e, Siirt Rize'ye, Şanlıurfa Konya'ya, Şırnak Zonguldak'a, Uşak Tokat'a, Iğdır Giresun'a… örnek olsun' riski tüm illerde düşürelim" çağrısı yapmıştı.

Hakkarililer yapılan çağrıları dikkate alarak kornavirüs tedbirlerine uyuyor. Lokanta ve kafe esnafı bir yıllık kısıtlama döneminin sona ermesi ile işlerinin başına dönerken, vatandaşlara da kurallara uyma çağrısı yapıyorlar. Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar ise polis ve zabıta ekipleri ile Bulvar Caddesi üzerinde bulunan esnafı denetleyerek, kurullara uymasını istedi.ESNAF: KURALLARA RİAYET EDİYORUZLokanta işletmecisi Selim Aşkan, bir yıllık kısıtlamanın ardından işlerinin başına dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Yaklaşık bir yıldır süren koronavirüs hastalığı sebebiyle başta restoran ve kafeler olmak üzere çok etkilendiğimiz salgın hastalıkla karşı karşıya geldik. Yılın yarısı olarak kapalı geçirdik. Şu an itibari ile Covid-19 risk haritasında Türkiye'de en iyi il konumunda oldu. Bizi de çok mutlu ediyor. Tabi burada Sayın Valimiz ve sağlık çalışanlarımız, emniyet, diğer tüm teşkilatlarımız özverili ve azimli bir çalışma ile başarı sağladı. Biz lokanta işletmecileri olarak yaklaşık bir haftadır hizmet vermeye başladık. Bizim için çok iyi oldu. İş yerlerimizde yüzde 50 kapasite ile alıyoruz. Aldığımız müşterilerin ateşini ölçüp HES kodunu istiyoruz. Mesafeye hijyene çok dikkat ediyoruz. Amacımız bu hastalığı bertaraf etmektir" dedi.

Kafe işletmecisi İlyas Taş ise iş yerine girişte HES kodu aldıklarını belirterek, "Bizim birinci olmamızın tek sebebi maske mesafe ve temizliktir. Müşteri iş yerimize geldiği zaman maskesine dikkat ediyoruz. HES kodunu istiyoruz, ateşlerini ölçüyoruz. İçeriye aldığımız müşterileri iki şerli oturtuyoruz. Virüsün temelli bitmesini istiyorsak misafirliğe gitmememiz lazım özellikle temizliğe dikkat etmemiz lazım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR


- Seviyede
Hakkari'de vakalar azalsa da tedbirlere sıkı sıkıya devam
Hakkari'de vakalar azalsa da tedbirlere sıkı sıkıya devam
Hakkari'de vakalar azalsa da tedbirlere sıkı sıkıya devam
Hakkari'de vakalar azalsa da tedbirlere sıkı sıkıya devam
Hakkari'de vakalar azalsa da tedbirlere sıkı sıkıya devam
Hakkari'de vakalar azalsa da tedbirlere sıkı sıkıya devam
Hakkari'de vakalar azalsa da tedbirlere sıkı sıkıya devam
Hakkari'de vakalar azalsa da tedbirlere sıkı sıkıya devam
Hakkari'de vakalar azalsa da tedbirlere sıkı sıkıya devam
Hakkari'de vakalar azalsa da tedbirlere sıkı sıkıya devam

Hakkari, Türkiye, Zabıta, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hakkari'de vakalar azalsa da tedbirlere sıkı sıkıya devam - Son Dakika


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