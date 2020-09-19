Son dakika haberi... Vakıfbank deplasmanda 3-0 kazandı - Son Dakika

2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin üçüncü haftasında VakıfBank, deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 20-25, 23-25 ve 15-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek üçte üç yaptı.

Sarı-siyahlılar, ligin dördüncü haftasında 23 Eylül Çarşamba günü Galatasaray HDI Sigorta'yla VakıfBank Spor Sarayı'nda karşılaşacak.

Salon: TVF Burhan Felek Voleybol Salonu

Hakemler: Nurper Özbar, Recep Karakoç

THY: Şeyma, Büşra, Ebrar, Ada, Aslı, Nursevil, Berin (L), Saniye, Özgenur

VakıfBank: Cansu, Gabi, Zehra, Haak, Michelle, Melis, Ayça (L), Selin (L), Gözde, Tuğba, Maja

Setler: 20-25, 23-25, 15-25

(İHA)