Son dakika haberi! Vali Abdullah Ayaz'dan Çankırı Devlet Hastanesindeki iddialara ilişkin açıklama - Son Dakika

Son dakika haberi! Vali Abdullah Ayaz'dan Çankırı Devlet Hastanesindeki iddialara ilişkin açıklama

Son dakika haberine göre Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, bir haber sitesinde yer alan "Çankırı Devlet Hastanesinde hastalar üç saat oksijensiz kaldı" haberinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Son dakika haberi! Vali Abdullah Ayaz'dan Çankırı Devlet Hastanesindeki iddialara ilişkin açıklama, System.String[]

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, bir haber sitesinde yer alan "Çankırı Devlet Hastanesinde hastalar üç saat oksijensiz kaldı" haberinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Vali Ayaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir haber sitesinde yer alan 'Çankırı Devlet Hastanesinde hastalar üç saat oksijensiz kaldı' haberi kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Hastalarımızın tedavisi fedakar sağlık çalışanlarımızca eksiksiz yapılmaktadır. Bu süreçte herkesi sorumlu davranmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çankırı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 14:41 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Vali Abdullah Ayaz'dan Çankırı Devlet Hastanesindeki iddialara ilişkin açıklama - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'den bir "Lozan" Navtex'i daha: Limni Adası'nın statüsü ihlal edildi Eşini vahşice katleden cani kocanın ifadesi kan dondurdu: Barışmayı kabul etseydi onu öldürmeyecektim Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi Son Dakika: Galatasaraylı Saracchi, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek Son dakika! Ünlü iş insanları Ali ve Sofu Altınbaş akaryakıt vurgunu operasyonunda gözaltına alındı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı üçlü Doğu Akdeniz zirvesinden Yunanistan mesajı çıktı Son Dakika: Alexander Sörloth, 20+2 milyon euro bonservisle Leipzig'e gitti! Trabzonspor, paranın yarısını alacak İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü
İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı         
17:45
İlişkileri yumuşatacak hamle! Macron'un çağrısı sonrası iki lider telefonda görüşecek İlişkileri yumuşatacak hamle! Macron'un çağrısı sonrası iki lider telefonda görüşecek         
16:59
Kazazede, kendisine yardım eden kadının koluna sarılarak Kazazede, kendisine yardım eden kadının koluna sarılarak "Sen kimsin?" diye sordu         
16:55
Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti         
16:36
Beşiktaş, menajerlerin önerdiği Galatasaraylı Ryan Babel'i veto etti Beşiktaş, menajerlerin önerdiği Galatasaraylı Ryan Babel'i veto etti         
16:22
Belediye otobüsünde maske kavgası! Şoför, kendisine bıçakla saldıran yolcuyu çakıyla yaraladı Belediye otobüsünde maske kavgası! Şoför, kendisine bıçakla saldıran yolcuyu çakıyla yaraladı         
16:07
Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı         
15:48
Son Dakika: Alexander Sörloth, 20+2 milyon euro bonservisle Leipzig'e gitti! Trabzonspor, paranın yarısını alacak Son Dakika: Alexander Sörloth, 20+2 milyon euro bonservisle Leipzig'e gitti! Trabzonspor, paranın yarısını alacak         
15:42
Bursa'da HES kodu olmadan kamu binalarına ve AVM'lere girilemeyecek Bursa'da HES kodu olmadan kamu binalarına ve AVM'lere girilemeyecek         
15:37
İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü         
15:11
Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı "bilet" diyaloğu dikkat çekti         
15:08
Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı         
14:58
Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti         
14:44
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak         
14:00
Efsane yıldız Audrey Hepburn'ün nadir fotoğrafları satışa çıkarılıyor Efsane yıldız Audrey Hepburn'ün nadir fotoğrafları satışa çıkarılıyor         
13:52
Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı         
13:46
Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura         
12:37
"Pır pır" sesleri duyduğu için hastaneye gitti, kulağından canlı sinek çıkarıldı         
11:53
Psikiyatrist Arif Verimli, reyting rekortmeni Kırmızı Oda'daki Binnur Kaya'nın mimiklerine dikkat çekti Psikiyatrist Arif Verimli, reyting rekortmeni Kırmızı Oda'daki Binnur Kaya'nın mimiklerine dikkat çekti         
11:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2020 18:06:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Vali Abdullah Ayaz'dan Çankırı Devlet Hastanesindeki iddialara ilişkin açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei