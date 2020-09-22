Son dakika haberi! Vali Abdullah Ayaz'dan Çankırı Devlet Hastanesindeki iddialara ilişkin açıklama - Son Dakika

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, bir haber sitesinde yer alan "Çankırı Devlet Hastanesinde hastalar üç saat oksijensiz kaldı" haberinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Vali Ayaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir haber sitesinde yer alan 'Çankırı Devlet Hastanesinde hastalar üç saat oksijensiz kaldı' haberi kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Hastalarımızın tedavisi fedakar sağlık çalışanlarımızca eksiksiz yapılmaktadır. Bu süreçte herkesi sorumlu davranmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.