Son dakika haberi! Vali Akbıyık: "Hakkari Türkiye'nin cazibe merkezi olacak" - Son Dakika

Son dakika haberi! Vali Akbıyık: "Hakkari Türkiye'nin cazibe merkezi olacak"

Son dakika güncel haberine göre Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari Kayak Merkezi'nin 2 yıl içerisinde yaz ve kış sporlarının cazibe merkezi olacağını bildirdi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari Kayak Merkezi'nin 2 yıl içerisinde yaz ve kış sporlarının cazibe merkezi olacağını bildirdi.

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Kentte yaşam standardının yükseltilmesine yönelik projeleri hayata geçiren Valilik, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da önemli yatırımlar gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda kışın 6 ay kayak yapılabilen 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Yaylası'ndaki kayak merkezinde ziyaretçilerin yaz aylarında da aileleriyle güzel vakit geçirebilecekleri, gençlerin de rafting ve kano eğitimi alabileceği gölet yapıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık beraberinde Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ile kayak merkezini ziyaret etti.

Yürütülen çalışmaları inceleyen Akbıyık, rafting takımı sporcuları ve kano yapan gençlerle bir süre sohbet etti.

Daha sonra kano yapan Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hakkari'nin hem kış hem de yaz sporlarına elverişli bir bölge olduğunu belirtti.

Kentin her alanda gelişmesini sağlamak amacıyla projeler geliştirdiklerini kaydeden Akbıyık, şunları söyledi:

"Kayak merkezi sadece Hakkari'nin değil İran, Irak, Van ve bütün bölgenin cazibe merkezi olacak. Burada geçen yıl pist uzunluğunu 3 bin 500 metreye çıkardık. Ayrıca telesiyej sistemi kurduk. Vatandaşlarımız burada 6 ay boyunca kayak yapabiliyor. Diğer 6 ayda ise vatandaşlarımızın gelip temiz hava alabilecekleri, yürüyüş, piknik yapabilecekleri ve eğlenebilecekleri gölet yaptırdık. Çocuklarımız gölette kano yapıyor. Özellikle rafting eğitiminin başlangıcını burada yapacağız. Sporcularımız için, dışarıdan gelecek sporcular için, uluslararası müsabakalar için 5 yıldızlı 120 yataklı bir konaklama tesisinin ihalesini yaptık. Çalışmaları başladı. Gelecek 2 yıl içinde Hakkari Kayak Merkezi tüm Türkiye'nin cazibe merkezi olacak."

Kayak Merkezi, Türkiye, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 21:14 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Vali Akbıyık: 'Hakkari Türkiye'nin cazibe merkezi olacak' - Son Dakika

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