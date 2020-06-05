Son dakika haberi! Vali Akın,

Kırşehir'de, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Necmettin Şeker, Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.



Vali Akın, yaptığı konuşmada, doğa koruma konusunda kamuoyunda duyarlılık oluşturmak ve çevre konusundaki sorunlara dikkat çekmek amacıyla çevre gününün kutlandığını söyledi.



Çevrenin olumsuz yönde etkilenmesini bertaraf edici önlemlerin alınması yönünden önemli bir gün olduğunu belirten Vali İbrahim Akın, "Sürekli gelişen dünyada öncelikli amacımız insan sağlığını korumaktır. Ekolojik dengeyi koruyarak gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakmak temel hedefimiz olmalıdır. Günümüzde tüm doğa çevresel kirlilik nedeniyle tehdit altında bulunmaktadır. Hava, su, toprak arasında milyonlarca yıldır süregelen kusursuz denge belki de tamiri imkansız bir hale gelmektedir" dedi.



Dünya Çevre Programının (UNEP) bu yılki temayı Biyolojik Çeşitlilik olarak belirlediğini ifade eden Vali Akın, "Biyolojik çeşitlilik 8 milyon bitki ve hayvan türünü, bunları barındıran ekosistemi ve bunlar arasındaki genetik çeşitliliği içermektedir. Sürdürülebilir dünya için doğal yaşam çeşitliliğinin korunması büyük bir zaruret haline gelmiştir. Kırşehir'de de endemik bitkilerin yoğun olduğu alanların korunması için çalışmalar yürütüyoruz. 5 Haziran Dünya Çevre Gününün çevre kirlenmesi ve bozulmasının önlenmesine vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.



Ziyaret, karşılıklı istişare ile sona erdi. - KIRŞEHİR