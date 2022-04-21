Son dakika haberi | Vali Aydoğdu, jandarma personeliyle sahurda bir araya geldi - Son Dakika
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Son dakika haberi | Vali Aydoğdu, jandarma personeliyle sahurda bir araya geldi

21.04.2022 11:36
Son dakika haberi | Vali Aydoğdu, jandarma personeliyle sahurda bir araya geldi

Son dakika haberine göre Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen sahur programına katıldı.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen sahur programına katıldı.

Programa Vali Aydoğdu ile birlikte birim amirleri, bazı ilçe belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Aydoğdu, program öncesinde ilçe ve belde jandarma karakollarına görüntülü bağlanarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aydoğdu, İl Jandarma Komutanı Hacı Ali Büber ve ekiplere başarı dileklerini iletti.

Jandarma personeliyle yapılan sahurun ardından program sona erdi.

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Hamza Aydoğdu, Jandarma, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Vali Aydoğdu, jandarma personeliyle sahurda bir araya geldi - Son Dakika


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