Vali Baruş Kazazedeleri Ziyaret Etti - Son Dakika

Vali Aydın Baruş, minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan vatandaşları hastanelerde ziyaret edip geçmiş olsun dileklerinde bulunarak son durumları hakkında bilgiler aldı.

Vali Baruş, bugün Darende İlçesinden hareket ederek il merkezine gelmekte olan minibüsün Kozluca Mevkiinde aracın sağ ön lastiğinin patlaması sonucu hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlanması sonucu yaralanan vatandaşları hastanelerde ziyaret etti.

Kazada yaralanan vatandaşların sevk edildiği Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesini ve İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret eden Vali Aydın Baruş, kazada yaralanan vatandaşların durumları hakkında başhekimlerden detaylı bilgiler aldı. Kazazedeleri de ziyaret eden Vali Baruş, hasta yakınları ve yaralanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.