Son dakika haberi: Vali Baruş, Malatya'nın Kovid-19 vaka sayısında "çok yüksek riskli iller" arasına girdiğini duyurdu Açıklaması - Son Dakika

Malatya'da Vali Aydın Baruş, ilin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında görülen yükselişler sonrasında "çok yüksek riskli iller" arasına girdiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Baruş, Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezinde muhtarlarla güvenlik, altyapı yatırımları, eğitim ve sağlık konularındaki ihtiyaçları görüştü.

Baruş, burada yaptığı konuşmada, bir yılı aşkın süredir Kovid-19 salgını ile mücadele edildiğini belirterek salgının yayılmasını önlemek amacıyla fedakarca çalışan tüm sağlık görevlileri ve kolluk kuvvetlerine teşekkür etti.

Kovid-19'un kişi, yaş ayırt etmeksizin herkese bulaştığına dikkati çeken Baruş, 1 Mart'ta kontrollü normalleşme dönemine geçildiğini, illerin risk durumuna göre Malatya'nın da o dönem itibarıyla "orta riskli" bölge olduğunu anımsattı.

Vatandaşların kısıtlamaların bir kısmının kalkmasını fırsat bilerek kendi sosyal hayatlarında yeterli kontrolü oluşturamadığını, bunun sonucunda da vaka sayılarında ciddi artışlar görüldüğüne işaret eden Baruş, "Bu durum da bizi endişelendiriyor. Şu andaki verilere göre Malatya, kırmızı bölgeye girmiş durumda yani çok yüksek riskli iller arasında." ifadesini kullandı.

Vatandaşlara tedbir uyarısı

Vaka sayılarının düşürülememesi halinde hayatın birçok yönden kısıtlama altına alınacağını, esnafın ciddi sıkıntı yaşayacağını, çocukların okula gidememe durumuyla karşı karşıya kalacağını dile getiren Vali Baruş, vatandaşlardan ev, komşu, akraba, arkadaş ve taziye ziyaretlerini yapmamalarını istedi.

Vali Baruş şunları kaydetti:

"Maalesef birkaç gündür okullarımızda da vakalar görülmeye başlandı. Vaka sayısının yoğunluk oluşturduğu okullarımızda eğitime ara vermek zorunda kalmaya başlıyoruz. Çocuklarımız uzun süredir yüz yüze eğitime devam edemediler, uzaktan eğitim alabildiler. Bu açıdan baktığımızda çocuklarımızın okuldan uzak kalması, hem onları mağdur ediyor hem de ailelerini.

Özellikle taziye ziyaretleriyle bir insanın yanında olalım derken ona kötülük yapmamalıyız. Orada pek çok kişinin hastalık kapmasına sebebiyet veriliyor, kaybedilen insanımızın yerine başka insanlarımız da ekleniyor. Bazı vatandaşlarımız titizlik göstererek bir yıldır zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmazken bazılarımızda bu duyarlılığı göremiyoruz. Bu durum da bizi endişelendiriyor. Bu endişelenmemizde de haklı olduğumuz vaka sayımızda görüyoruz. Kontrollü normalleşmenin ardından en fazla vaka artışı gösteren illerden biriyiz. Bunun da sebebi, salgınla mücadele kapsamında vatandaşlarımızda gerekli duyarlılığı oluşturamadık. Gerekli hassasiyet gösterilmediğinden bu vaka artışı ile karşı karşıyayız."