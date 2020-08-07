Son dakika haberi: Vali Çakır'dan çocuğu boğulmaktan kurtaran jandarma personeline başarı belgesi - Son Dakika

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Ilıca Şelalesi'nin oluşturduğu göle düşerek boğulma tehlikesi geçiren çocuğu kurtaran jandarma personeline başarı belgesi verdi.

Çakır, Valilikte düzenlenen törende, insan hayatını kurtarmak adına yapılan ve manevi hazzı çok fazla olan örnek davranışından dolayı Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Yılmaz'ı kutladı.

Yılmaz ile gurur duyduğunu belirten Çakır, aldığı ödülün Yılmaz'ın çalıştığı müddetçe taşıdığı en önemli başarılarından biri olacağını kaydetti.

Törene İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran da katıldı.

Pınarbaşı ilçesindeki Ilıca Şelalesi'nin bulunduğu alanda 5 Ağustos'ta ailesiyle gezen 10 yaşındaki kız çocuğu ayağının kayması sonucu göle düşmüş, bölgede devriye görevindeki Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Yılmaz, kıyafetleriyle suya atlayarak çocuğu kurtarmıştı.