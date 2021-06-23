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İl Özel İdaresi Kırsala Hayat Veriyor - Son Dakika

İl Özel İdaresi Kırsala Hayat Veriyor

23.06.2021 12:16
İl Özel İdaresi Kırsala Hayat Veriyor, System.String[]

Kaynakları etkin ve verimli kullanarak kırsaldaki vatandaşların hayat standartlarını yükseltmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Adıyaman İl Özel İdaresi, il genelinde kendi sorumluluk alanındaki çalışmalarını yoğun bir şekilde yürütüyor.

Kaynakları etkin ve verimli kullanarak kırsaldaki vatandaşların hayat standartlarını yükseltmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Adıyaman İl Özel İdaresi, il genelinde kendi sorumluluk alanındaki çalışmalarını yoğun bir şekilde yürütüyor.

Adıyaman İl Özel İdaresi, KÖYDES projeleri ve Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği aracılığıyla yaptığı çalışmalarla kırsal kesimdeki birçok yerleşim birimine hayat veriyor. İl Özel İdaresi, çalışmalarını tamamladığı köylerde asfalttan kilitli parkeye, altyapıdan çocuk oyun parkları ve taziye evlerine kadar birçok hizmeti vatandaşın ayağına götürerek köy-kent ayrımını ortadan kaldırıyor.

Vali Mahmut Çuhadar, Kahta ilçesinde İl Özel İdaresinin köylerde yapımı devam eden ve tamamlanan ulaşım ve alt yapı yatırımlarını yerinde inceledi.

Vali Çuhadar'a incelemeleri sırasında Kahta Kaymakamı Abdil Koç, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Kahta İl Genel Meclis Üyeleri Mustafa Kavak ve Sırrı Köse eşlik etti.

Vali Çuhadar, ziyaret ettiği Kahta ilçesine bağlı Dumlu, Kavaklı, Bozpınar, Gökçay ve Narsırtı köylerinde kırsal kesimin alt yapısını iyileştirmeye dönük İl Özel İdaresi tarafından yapılan taziye evleri ile alt ve üst yapı çalışmalarını yerinde inceleyerek devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret ettiği köylerde vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılanan Vali Mahmut Çuhadar, köylerde vatandaşlarla sohbet ederek istek ve taleplerini dinledi.

Gerek İl Özel İdaresi gerekse de Merkez Köylere Hizmet Götürme Birlikleri aracılığıyla kırsalda alt ve üst yapı yatırımları başta olmak üzere toplumun sosyal alanda ihtiyaç duyduğu çok önemli hizmetlerin hayata geçirildiğini belirten Vali Mahmut Çuhadar "Bugün köylerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretle amacımız, Özel İdaremizin köylerimize yönelik gerçekleştirdiği yatırımları yerinde incelemek, köylerde yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde görmek, dertlerine ortak olmak ve bu sorunları ilk ağızdan dinlemektir. Çok şükür Özel İdaremizin hizmet mührünü ilimizin dört bir tarafında görüyoruz. Birçok köyümüzün köy içi yolları kilitli parke taşıyla döşenerek, yol, su ve alt yapı hizmetleri tamamlandı. Devletimizin şefkat eli daima vatandaşımızın yanındadır. Milletimize bu hizmetleri götürürken, birlik, beraberlik, karşılıklı diyalog ve uyum içerisinde bir çalışma yürüten İl Genel Meclis Başkanımız başta olmak üzere İl Genel Meclisimizin bütün üyelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kırsalda yaşayan vatandaşımıza en güzel hizmeti sunabilmek için gayret gösteriyoruz. Vatandaşlarımız tarafından dile getirilen diğer eksiklikleri de inşallah birlik ve beraberlik içerisinde çözeceğiz" dedi.

Sorun ve taleplerini rahat bir ortamda iletme fırsatı bulan köy sakinleri ise, Vali Mahmut Çuhadar'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

İl Özel İdaresi Kırsala Hayat Veriyor
İl Özel İdaresi Kırsala Hayat Veriyor
İl Özel İdaresi Kırsala Hayat Veriyor
İl Özel İdaresi Kırsala Hayat Veriyor

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Mahmut Çuhadar, Adıyaman, oyunlar, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Yaşam İl Özel İdaresi Kırsala Hayat Veriyor - Son Dakika


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