Son dakika haberi! Vali Erin'den İl Jandarma Komutanına ziyaret - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Temmuz ayında yayımlanan kararname ile Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Kıdemli Albay Metin Düz'e iade-i ziyarette bulundu.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Metin Düz ve karşılama mangası tarafından karşılanan Vali Erin, Mehmetçikleri selamladıktan sonra İl Jandarma Komutanlığı bahçesine hatıra fidanı dikti. Jandarma Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Albay Metin Düz ile komutanlık makamında bir süre görüşen Vali Erin, jandarmanın çalışmaları hakkında bilgi alarak, Albay Metin Düz'e yeni görevinde başarılar diledi. - ŞANLIURFA