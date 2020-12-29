Son dakika haberi: Vali Gürel'in eşinden başarılı öğrencilere hediye - Son Dakika

Son dakika haberi: Vali Gürel'in eşinden başarılı öğrencilere hediye
29.12.2020 16:47
Gelen son dakika haberlerine göre Vali Fuat Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle derslerine uzaktan eğitim yoluyla devam eden ve derslerinde çok başarılı olan dört kardeşi evlerinde ziyaret ederek yeni yıl hediyesi olarak tablet hediye etti.
Vali Fuat Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle derslerine uzaktan eğitim yoluyla devam eden ve derslerinde çok başarılı olan dört kardeşi evlerinde ziyaret ederek yeni yıl hediyesi olarak tablet hediye etti.
Tablet, kırtasiye malzemesi ve çeşitli hediyeler vererek çocukları sevindiren Özlem Aras Gürel, miniklerle yakından ilgilenerek dersleri ve gelecek hedefleri üzerine bir süre sohbet etti.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Yasemin Canbaz'ın eşlik ettiği ziyarette kardeşler, Gürel'e teşekkür etti.
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