Ardahan Valisi Hüseyin Öner'in Annesi Seher Öner, Gümüşhane Merkez Kemaliye Camiinde kılınan Cenaze Namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze merasimine; Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Trabzon Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Kaan Arısoy, Ardahan, Gümüşhane, çevre il ve ilçelerden belediye başkanları, hakim ve savcılar, emniyet müdürleri, jandarma komutanları, kurum müdürleri, siyasiler, bürokratlar, STK temsicileri, aile fertleri ve vatandaşlar katıldı.

Merhumenin cenazesi, kılınan namazın ardından Özcan Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Vali Hüseyin Öner, cenaze merasiminin ardından taziyeleri kabul etti.

Cenaze merasimine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Valililer, Belediye Başkanları da çelenk gönderdi. - ARDAHAN