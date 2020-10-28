Son dakika haberi! Vali Makas: "Bütün şehitlerimiz ve gazilerimiz, memleketimizin birliğinin ve bütünlüğünün ifadesidir" - Son Dakika

Son dakika haberi! Vali Makas: "Bütün şehitlerimiz ve gazilerimiz, memleketimizin birliğinin ve bütünlüğünün ifadesidir"

28.10.2020 07:59
Son dakika haberi! Vali Makas:

Son dakika haberine göre Valilikte gazileri ağırlayan Vali Mehmet Makas, "Bütün şehitlerimiz ve gazilerimiz, memleketimizin birliğinin ve bütünlüğünün ifadesidir" dedi.

Valilikte gazileri ağırlayan Vali Mehmet Makas, "Bütün şehitlerimiz ve gazilerimiz, memleketimizin birliğinin ve bütünlüğünün ifadesidir" dedi.

Cumhuriyetin ilanının 97. yıldönümünün kutlanacağı Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Vali Mehmet Makas, Erzincan Muharip Gaziler Derneği üyelerini, valilikte ağırladı.

Valilik toplantı salonunda gazilerle bir araya gelen Vali Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Vali Yardımcısı vekili İsmail Demir, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ahmet Camuz ve Erzincan Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Sabri Taş, tüm gazilerin Cumhuriyet Bayramını kutladı.

Vali Mehmet Makas, gazilere hitaben yaptığı konuşmasında, "Bütün şehitlerimiz ve gazilerimiz, memleketimizin birliğinin ve bütünlüğünün ifadesidir. Bizler şehit ailelerimizin, gazilerimizin emrindeyiz. Elimizden geldiğince onlarla bir araya gelmeye, onlara hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle siz değerli gazilerimizin nezdinde hemşehrilerimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyor, Türkiye Cumhuriyetini bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anarak, hepinizi sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimle selamlıyorum." diye konuştu. - ERZİNCAN

Son dakika haberi! Vali Makas: Bütün şehitlerimiz ve gazilerimiz, memleketimizin birliğinin ve bütünlüğünün ifadesidir
Son dakika haberi! Vali Makas: Bütün şehitlerimiz ve gazilerimiz, memleketimizin birliğinin ve bütünlüğünün ifadesidir
Son dakika haberi! Vali Makas: Bütün şehitlerimiz ve gazilerimiz, memleketimizin birliğinin ve bütünlüğünün ifadesidir

29 ekim cumhuriyet bayramı, Bekir Aksun, Erzincan, Valilik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Vali Makas: 'Bütün şehitlerimiz ve gazilerimiz, memleketimizin birliğinin ve bütünlüğünün ifadesidir' - Son Dakika

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