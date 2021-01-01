Son dakika haberi: Vali Mustafa Masatlı, görev başındaki personellerin yeni yılını kutladı - Son Dakika

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, görevlerinin başındaki polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Vali Masatlı ve protokol üyeleri, trafik kontrol noktalarında görevli emniyet, jandarma personeli ile sağlık ve itfaiye ekiplerini ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Masatlı, yeni yılın herkese hayırlar getirmesini dileyerek, "İnşallah 2021 ve devamı Kovid-19 illetinden kurtulduğumuz bir yıl olur. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Allah görevleri başında olan tüm çalışanlarımızın yardımcısı olsun, ayaklarına taş değdirmesin." dedi.

2021 yılına tüm vatandaşların ümitle baktığını belirten Masatlı, "inanıyorum ki sağlık personeli, eğitim camiası gibi önemli noktalarda aşılama süreci tamamlandığında normal hayata yavaş yavaş dönmeye başladığımız bir yıl olacak. Uzmanlarında görüşleri de zaten yaz mevsimine doğru büyük ölçüde normalleşmeye geçilmiş olacak." diye konuştu.