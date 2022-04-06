Son dakika haberi... Vali Pehlivan, iftarda şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi - Son Dakika
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Son dakika haberi... Vali Pehlivan, iftarda şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

06.04.2022 15:45
Son dakika haberi... Vali Pehlivan, iftarda şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

Son dakika haberleri: Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, iftarda şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, iftarda şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Şehit aileleri ve gazilerle bir otelde düzenlenen iftar programında görüşen Pehlivan, ailelerin taleplerini dinledi.

Vali Pehlivan, şehitlerin aileleri ve gazilerle bir araya gelmekten onur duyduğunu belirterek, 11 ayın sultanı ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi.

İl Müftüsü Mehmet Taştan, programda dua etti.

Programa, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Çekiç, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Vali Yardımcıları Ali Erdoğan, Mehmet Emre Canpolat ve Nurbaki Yalçın, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yılmaz Demirelli, Şırnak Şehit Gazi ve Köy Korucuları Federasyonu Başkanı Mehmet Güngör ile kurum temsilcileri katıldı.

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Ali Hamza Pehlivan, Jandarma, Şırnak, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Vali Pehlivan, iftarda şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi - Son Dakika


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