Son dakika haberi: Vali Polat, Yozgat Şehir Hastanesini ziyaret etti - Son Dakika

Yozgat Vali Ziya Polat, Yozgat Şehir Hastanesi acil servisini ziyaret ederek, hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Vali Polat, acil serviste görev yapan sağlık çalışanları, hasta ve hasta yakınları ile sohbet etti.

Pandemi sürecinde Yozgat Şehir Hastanesi'nin önemli görevler üstlendiğini, sağlık çalışanlarının da gece gündüz demeden halkın sağlığı için çalıştığını belirten Polat, tüm çalışanlara işlerinde kolaylık ve başarı diledi.