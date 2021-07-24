Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen etkinlikte, sevgi evlerinde kalan çocuklarla bir araya gelerek bayramlarını kutladı.
İl Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesisleri'nde bayramlaşma ve çocukların aile özlemi gidermek amacıyla düzenlenen programda, mangal partisi de yapıldı.
Vali Sezer ve İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen'in, çocuklarla yakından ilgilenerek bir süre onlarla futbol oynayıp halat çekme yarışmasına katılması renkli görüntülere sahne oldu.
Çocukların dolasıyla eğlendiği etkinlikte, Sezer çifti çeşitli hediyeler verdi.
Kaynak: AA
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