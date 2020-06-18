Son dakika haberi | Vali Şıldak göreve başladı - Son Dakika

Son dakika haberi | Vali Şıldak göreve başladı

Son dakika yerel haberine göre Vali Şıldak göreve başladı Valiler Kararnamesi ile Burdur Valiliğinden Balıkesir Valiliğine atanan Hasan Şıldak görevine başladı.

Vali Şıldak göreve başladı

BALIKESİR - Valiler Kararnamesi ile Burdur Valiliğinden Balıkesir Valiliğine atanan Hasan Şıldak görevine başladı. Valilik binası önünde çiçeklerle karşılanan Vali Hasan Şıldak Balıkesir'e atanmaktan büyük onur duyduğunu söyledi.

Göreve başlamasının ardından makamında gazetecilerle bir araya gelen Vali Hasan Şıldak, Balıkesir'deki görev süresince uygulayacağı çalışma yöntemleri hakkında bilgiler verdi. Balıkesir'deki birlik ve beraberliğin devam ettirilmesi yönündeki çalışmaların devam edeceğini ifade eden Vali Hasan Şıldak, "Yönetim anlayışımız, adaletli, şeffaf, hesap verebilir, verimli, etkili ve güler yüzlü bir uygulamaya dayanacaktır" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum"

Vali Hasan Şıldak göreve başlar başlamaz yaptığı açıklamada, "9 Haziran 2020 tarihli ve 274 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve tensipleriyle atanmış olduğum Balıkesir Valiliği görevine bugün itibariyle başlamış bulunuyorum. Öncelikle ülkemizin iki denizine kıyısı bulunan bu çok özel ilinde Vali olarak hizmet etme onurunu bize yaşatan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın İçişleri Bakanımıza şükranlarımızı arz ediyorum" diye konuştu.

"Potansiyeli geniş bir il"

Balıkesir'in pek çok alanda geniş potansiyele sahip olduğuna vurgu yapan Vali Şıldak, "Balıkesir pek çok alanda sahip olduğu geniş potansiyel ile güçlü bir kapasiteye sahip, tarımdan hayvancılığa, turizmden madenciliğe, sanayiden kültüre çok yönlü zenginlikleri bünyesinde barındıran biridir. Anadolu'nun kurtuluş mücadelesinde Kuvayi Milliye'nin doğduğu şehir olan bu güzel coğrafyada, Marmara'dan Ege kıyılarına uzanan verimli topraklarda yaşayan saygıdeğer insanlarımıza hizmet edecek olmanın mutluluğunu, heyecanını sizlerle paylaşmak istiyorum" dedi.

"Bu bir bayrak yarışıdır"

Kamu görevlerinde bir nöbet devri ve bayrak yarışı olduğunu kaydeden Vali Hasan Şıldak, "Bilindiği gibi bütün kamu görevlerinde bir nöbet devri, bayrak yarışı söz konusudur. Balıkesir'de tevdi edilen bu görevi en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti içinde olacağız. En başta Allah'ın yardımı ve vatandaşlarımızın desteği bizim için en önemli güç olacaktır. Bu vesileyle ilimizde daha önce görev yapmış, Balıkesir halkına hizmet etmiş olan Sayın Valilerimizi şükranla anıyor, ebediyete irtihal etmiş olanlara rahmet, hayatta olanlara sağlık ve afiyet diliyorum" diye konuştu.

"Yönetim anlayışımız halk odaklı olacak"

Yönetim anlayışı hakkında da bilgiler veren Vali Hasan Şıldak, "Görevimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın tanımladığı şekilde, vatandaşımızın hizmetinde olma bilinciyle yürüteceğiz. Her zaman vatandaş odaklı, ona yakın ve her fırsatta halkın arasında bulunmaya gayret göstereceğiz. Yönetim anlayışımız, adaletli, şeffaf, hesap verebilir, verimli, etkili ve güler yüzlü bir uygulamaya dayanacaktır. Sorunları dinlemeye açık, ulaşılabilir, çözüm odaklı ve toplumun bütün kesimlerini kucaklayan bir çalışma modelini hayata geçirmek arzusundayız. Yönetim geleneğimizin önemli bir unsuru olan istişareye başvurarak, konuları tarafları ile konuşarak, görüşerek çözme gayreti içinde olacağız. Katılımcı bir anlayışla halkın içinde ve onun temsilcileriyle birlikte geniş bir işbirliği çerçevesinde çalışmak durumundayız. Her zaman ben yerine biz kültürünü yaygınlaştırmak ve ortak çözümlere ulaşmak daha uygun bir yol olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarımızın, milletvekillerimizin desteğiyle Büyükşehir Belediyemiz ve diğer yerel yönetimlerimiz, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının uyum ve koordinasyon içerisinde çalışması konusunda hassasiyet göstereceğiz. Bütün kamu kuruluşlarının halkımıza en verimli ve güler yüzle hizmet vermesi hususu en duyarlı olduğumuz konuların başında gelmektedir. Yatırımların takibi, çalışmaların proje odaklı yürütülmesi, kuruluşlar arasındaki iş birliği ve koordinasyon, hızlı ve sonuç odaklı çalışma ilimizde hedef olarak belirlediğimiz çalışma yöntemleridir. Eğitim, turizm, tarım ve sosyal projelere ağırlık verilmesinin ilimize katkı sağlayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Birlik ve beraberlik içinde Balıkesir'i geliştireceğiz"

Birlik ve beraberliğin önemine de değinen Vali Hasan Şıldak, "Bu yaklaşımlar çerçevesinde her şeyden önce birlik, beraberlik, karşılıklı hoşgörü ve anlayış içerisinde tesis edilecek bir çalışma ortamının en önemli unsur olduğunu belirtmek istiyorum. Bunu gerçekleştirmek, ilimizdeki huzurlu ve verimli ortamı daha da geliştirmek için üzerime düşen her türlü gayreti göstermek istiyorum. Bu amaçla hızlı bir şekilde Balıkesir ilini tanımak, çalışacağımız öncelikli hizmet alanlarını belirlemek üzere kapsamlı olarak bir takım çalışması ortaya koyma arzusundayım. Zamanı en verimli şekilde değerlendirerek ilimize her türlü iş birliğine açık olarak katkı sağlamak temel amacımızdır" diye konuştu.

"İlk günkü heyecanla çalışacağım"

Vali Hasan Şıldak ilk çalışma gününde yaptığı açıklamayı, "Ülkemizin önündeki bir ideal olarak belirlenen 2023 hedeflerine ilimizi en güçlü şekilde ulaştırmak, bu yolda hep birlikte yürümek, bu yolculukta yan yana yürüyen herkese güç ve cesaret verecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Balıkesir ilimizde göreve başlamanın mutluluğu ve heyecanının ilk günkü gibi hep daim olmasını diliyor, bütün vatandaşlarımıza en derin saygı ve selamlarımı sunuyorum" diyerek tamamladı.

Son dakika haberi | Vali Şıldak göreve başladı

Hasan Şıldak, Balıkesir, Burdur, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 05:00 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi | Vali Şıldak göreve başladı - Son Dakika

Son Dakika

Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi Tatilin keyfini çıkaran iki çocuk annesi ünlü oyuncu, fit görüntüsüyle hayran bıraktı Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak Hazal'ın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu X Factor'ün kadife sesli yarışmacısını görenler tanıyamıyor! Tam 70 kilo verdi Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti Anahtarını almak için eğilen ünlü oyuncunun bu görüntüsü olay yarattı
Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı         
23:15
Manuel Pellegrini'nin menajeri: Fenerbahçe'den teklif aldık, transfer gerçekleşebilir Manuel Pellegrini'nin menajeri: Fenerbahçe'den teklif aldık, transfer gerçekleşebilir         
23:13
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye yeni tehdit: Kuzey Kore'den Güney Kore'ye yeni tehdit: "Hayal gücünün ötesinde" askeri yanıt vereceğiz         
23:06
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti         
22:43
Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti         
22:34
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi         
22:27
Ekonomiye ilişkin Ekonomiye ilişkin "torba teklif" Meclis'te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda yapılabilecek         
21:57
MHP'li Arzu Erdem, basın açıklaması yaparken yağmura yakalandı MHP'li Arzu Erdem, basın açıklaması yaparken yağmura yakalandı         
21:57
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Sergei Rebrov: Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyarım F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Sergei Rebrov: Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyarım         
21:38
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, vaka sayılarını değerlendirdi: Mesajı aldık sanırım Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, vaka sayılarını değerlendirdi: Mesajı aldık sanırım         
21:31
Manchester United, Cengiz Ünder için 30 milyon euro ödemeye hazır Manchester United, Cengiz Ünder için 30 milyon euro ödemeye hazır         
21:04
Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı         
20:59
İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu         
20:52
Son Dakika: Türkiye'de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti Son Dakika: Türkiye'de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti         
20:39
Celta Vigo, federasyonun özel izniyle eski öğrencisi Nolito'yu transfer etti Celta Vigo, federasyonun özel izniyle eski öğrencisi Nolito'yu transfer etti         
20:39
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan 4 işçi, geriye yürek burkan hikayeler bıraktı Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan 4 işçi, geriye yürek burkan hikayeler bıraktı         
20:37
Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni vaka tespit edildi         
20:36
Chelsea'ye giden Timo Werner'in nişanlısından transfer paylaşımı Chelsea'ye giden Timo Werner'in nişanlısından transfer paylaşımı         
20:21
Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi         
19:56
Mardin'de HDP'den istifa eden 3 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti Mardin'de HDP'den istifa eden 3 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti         
19:55
Nüfus müdürlükleri LGS ve YKS'ye girecek olan öğrenciler için açık tutulacak Nüfus müdürlükleri LGS ve YKS'ye girecek olan öğrenciler için açık tutulacak         
19:47
Fernando Muslera, 4 yıl daha Galatasaray forması giyebilir Fernando Muslera, 4 yıl daha Galatasaray forması giyebilir         
19:46
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti         
19:37
Kolonya içerek intihara kalkıştı, kaldırıldığı hastanenin penceresinden atlayıp öldü Kolonya içerek intihara kalkıştı, kaldırıldığı hastanenin penceresinden atlayıp öldü         
19:23
Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti         
19:21
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 703 polise koronavirüs bulaştı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 703 polise koronavirüs bulaştı         
19:17
Meteoroloji, 3 ile turuncu kodla kuvvetli sağanak uyarısı yaptı Meteoroloji, 3 ile turuncu kodla kuvvetli sağanak uyarısı yaptı         
19:10
PFDK; Galatasaraylı Adem Büyük'e 3 maç, Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 2 maç men cezası verdi PFDK; Galatasaraylı Adem Büyük'e 3 maç, Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 2 maç men cezası verdi         
18:55
Sel sularında sürüklenen talihsiz kadın konuştu: Denizde boğuluyorum sandım Sel sularında sürüklenen talihsiz kadın konuştu: Denizde boğuluyorum sandım         
18:51
Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor         
18:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2020 23:29:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Vali Şıldak göreve başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]