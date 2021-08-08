Son dakika haberi! Vali Şıldak kazazedelere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu - Son Dakika

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, OSB Çevre Yolu Edremit istikametinde seyreden bir yolcu otobüsünün sabah 04.40 sularında yoldan çıkmasıyla meydana gelen ve 14 kişinin vefat ettiği trafik kazasının yaşandığı olay yerinde incelemede bulunduktan sonra, yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.

Kazanın ardından olay yerine giden Vali Şıldak kazayla ilgili Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı J Kd. Alb. Tarık Hekimoğlu ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü Bayram Şahin'den bilgi aldı.

Ekiplerin olay yerine hızlı bir şekilde intikal etmesiyle yaralı olan vatandaşların Balıkesir'de bulunan 5 farklı hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandı. Vali Şıldak hastanelerde bulunan vatandaşları ziyaret ederek, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin'den durumları hakkında bilgi aldı ve hasta yakınlarıyla ilgilendi.

Vali Şıldak, yaralıların tedavisi, aileleriyle birlikte bütün ihtiyaçlarının karşılanması ve hayatını kaybeden vatandaşların işlemleri için bütün tedbirlerin alındığını ifade etti. Vali Hasan Şıldak "Bu son derece elim kazada vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum" dedi. - BALIKESİR