Son dakika haberi! VALİ SU RAHAT BAYRAMLAŞIYORSAK BUNU ŞEHİT VE GAZİLERİMİZE BORÇLUYUZ - Son Dakika
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Son dakika haberi! VALİ SU RAHAT BAYRAMLAŞIYORSAK BUNU ŞEHİT VE GAZİLERİMİZE BORÇLUYUZ

09.07.2022 17:21

Son dakika gündem haberine göre DİYARBAKIR'da düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, 'Bugün burada huzur içerisinde bu bayramı idrak edip kutluyorsak bu tabii ki aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin ortaya koyduğu fedakarlık ile olmaktadır.

DİYARBAKIR'da düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, 'Bugün burada huzur içerisinde bu bayramı idrak edip kutluyorsak bu tabii ki aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin ortaya koyduğu fedakarlık ile olmaktadır. Bu anlamda da mahallemizde, mıntıkamızda varsa şehit ailelerimizi, kahraman gazilerimizi ziyaret edelim, onların da bayram coşkusunu beraber yaşamasına vesile olalım dedi.

Yenişehir ilçesinde Valilik bahçesinde düzenlenen bayramlaşma programına Vali ve Büyükşehir Belediyesi Ali İhsan Su'nun yanı sıra AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Fuat Güney, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, bazı siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Bayramlaşmanın ardından konuşan Vali Ali İhsan Su, 'Bayramlar kardeşliğin, birliğin, dayanışmanın, kaynaşmanın zirveye ulaştığı özel günlerdir. Bugün burada huzur içerisinde bu bayramı idrak edip kutluyorsak, bu tabii ki aziz şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin ortaya koyduğu fedakarlık ile olmaktadır. Bu anlamda da mahallemizde, mıntıkamızda varsa şehit ailelerimizi, kahraman gazilerimizi ziyaret edelim. Onların da bayram coşkusunu beraber yaşamasına vesile olalım. Bu anlamda hakikaten güzel bir bayramı idrak ediyoruz. Ben tüm vatandaşlarımızın bir kez daha buradan kurban bayramlarını tebrik ediyorum diye konuştu.

YORUMLAR
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Vali Su vatandaşlarla bayramlaştı Vali Su vatandaşlarla bayramlaştı Diyarbakır Valisi Su, Ayşe Hafsa Sultan Çocuk Evleri Sitesini ziyaret etti Diyarbakır Valisi Su, Ayşe Hafsa Sultan Çocuk Evleri Sitesini ziyaret etti
Kaynak: DHA

Ali İhsan Su, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! VALİ SU RAHAT BAYRAMLAŞIYORSAK BUNU ŞEHİT VE GAZİLERİMİZE BORÇLUYUZ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! VALİ SU RAHAT BAYRAMLAŞIYORSAK BUNU ŞEHİT VE GAZİLERİMİZE BORÇLUYUZ - Son Dakika
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