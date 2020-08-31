Son dakika haberi... Vali Tutulmaz, haber vermeden hastane ve polis merkezi denetimi yaptı - Son Dakika

ZONGULDAK Valisi Mustafa Tutulmaz, gece saatlerinde habersiz gittiği hastane ve polis merkezinde denetimlerde bulundu.

Zonguldak Valisi Tutulmaz, pazar gecesi ilk olarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde denetimlerde bulundu. Habersiz şekilde hastaneye giden Vali Tutulmaz, acil servisi denetledi, hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet ederek, tedavileri ile ilgili bilgi aldı. Sağlık çalışanlarıyla da sohbet eden Vali Tutulmaz, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Tutulmaz, ardından da Karaelmas Polis Merkezi'ne giderek denetimlerde bulundu. Denetime ilişkin fotoğraflar, Zonguldak Valiliği sosyal medya hesabından paylaşıldı. Yapılan açıklamada, "Vali Mustafa Tutulmaz pazar gecesi ilimiz Atatürk Devlet Hastanesi acil servisinde denetlemelerde bulundu. Hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet ederek tedavileri ile ilgili bilgi aldı. Şifa dileklerini ilettikten sonra sağlık çalışanlarımıza görevlerinde kolaylıklar diledi. Ayrıca soğuksu mevkisindeki Karaelmas Polis Merkezi'nde denetlemelerde bulundu. Vatandaşlarımızla ve görevli personelle sohbet etti, bilgi aldı" denildi.