Son dakika haberi! Vali Ustaoğlu: "Vakalarda son 3 gündür bizi tedirgin eden az da olsa bir yükseliş ve tırmanma söz konusu" - Son Dakika

Son dakika haberi! Vali Ustaoğlu: "Vakalarda son 3 gündür bizi tedirgin eden az da olsa bir yükseliş ve tırmanma söz konusu"

17.03.2021 21:24

Son dakika haber... Vali Ustaoğlu: "Vakalarda son 3 gündür bizi tedirgin eden az da olsa bir yükseliş ve tırmanma söz konusu" Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu: "Son 3 haftadır ilimizde vaka sayılarında kısmen de olsa bir azalış söz konusu ama son 3 gündür bizi tedirgin eden az da olsa bir yükseliş ve tırmanma...

Vali Ustaoğlu: "Vakalarda son 3 gündür bizi tedirgin eden az da olsa bir yükseliş ve tırmanma söz konusu"

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu:

"Son 3 haftadır ilimizde vaka sayılarında kısmen de olsa bir azalış söz konusu ama son 3 gündür bizi tedirgin eden az da olsa bir yükseliş ve tırmanma söz konusu"

"Kurallara uymama noktasında rehavete kapılmamız lazım"

Trabzon'da 3 bin 200 personelle bugün korona virüs denetimi gerçekleştirildi

TRABZON - Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, son 3 haftadır Trabzon'da vaka sayılarında kısmen de olsa bir azalış söz konusu olduğunu ancak son 3 gündür il genelinde az da olsa yaşanan vaka artışlarının kendilerini tedirgin ettiğini belirterek "Kurallara uymama noktasında rehavete kapılmamız lazım" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda bugün Trabzon il merkezi ve ilçelerinde 3 bin 200 personelin katılımı ile en işlek cadde ve meydanlarda 'Yoğunlaştırılmış Tematik Denetim" gerçekleştirdi. Denetime katılan Vali İsmail Ustaoğlu ise vatandaşlara uyarılarda bulunarak esnafla sohbet etti.

Denetimler ile ilgili açıklamalarda bulunan Vali İsmail Ustaoğlu, "İçişleri Bakanlığımızın genelgeleri doğrultusunda ilimizin farklı noktalarında tüm ilçeleri ile birlikte dinamik tematik denetimlerimize devam ediyoruz. Vatandaşımızın maske konusundaki duyarlılığını iyi düzeyde olduğunu görüyoruz ama bu yetmiyor özellikle açık alanlarda bu konuda çok büyük bir sıkıntımız yok ama kapalı alanlarda maalesef bizim de kontrolde zorlandığımız, takipte zorlandığımız kapalı alanlarda, evlerde aile içi buluşmalar var. Bu konuda tekrar uyarımızı yapmak istiyoruz. Bu konuda dikkatli olmamız lazım" diye konuştu.

Özellikle son dönemde 3 haftadır ilimizde vaka sayılarında kısmen de olsa bir azalış söz konusu olduğunu vurgulayan Vali Ustaoğlu "Ama son 3 gündür bizi tedirgin eden az da olsa bir yükseliş ve tırmanma söz konusu. Kurallara uymama noktasında rehavete kapılmamız lazım. Dikkat etmemiz lazım. Bugün 3 bin 200 personelle sahadayız. Bir yandan vatandaşlarımızı uyarıyoruz bir yanda da esnafımız ile dertleşmeye çalışıyoruz. İnşallah 3 haftadır devam eden az da olsa azalışın devamını temenni ediyoruz. Hep birlikte bu korona ile savaşı kazanacağız. Birbirimize yardımcı olmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi! Vali Ustaoğlu: Vakalarda son 3 gündür bizi tedirgin eden az da olsa bir yükseliş ve tırmanma söz konusu
Son dakika haberi! Vali Ustaoğlu: Vakalarda son 3 gündür bizi tedirgin eden az da olsa bir yükseliş ve tırmanma söz konusu
Son dakika haberi! Vali Ustaoğlu: Vakalarda son 3 gündür bizi tedirgin eden az da olsa bir yükseliş ve tırmanma söz konusu
Son dakika haberi! Vali Ustaoğlu: Vakalarda son 3 gündür bizi tedirgin eden az da olsa bir yükseliş ve tırmanma söz konusu

Trabzon, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberi! Vali Ustaoğlu: 'Vakalarda son 3 gündür bizi tedirgin eden az da olsa bir yükseliş ve tırmanma söz konusu' - Son Dakika


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