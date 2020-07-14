Bursa Valisi Yakup Canbolat, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u kabul etti.
Canbolat, Atatürk Caddesi'ndeki tarihi Valilik binasında gerçekleşen kabulünde ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın kamuoyunu bilgilendirmedeki başarısına dikkati çekti.
Aksoy da AA'nın çalışmaları ve faaliyetleri hakkında Vali Canbolat'a bilgi verdi.
Ziyaret sonunda Aksoy, Vali Canbolat'a AA'nın deneyimli foto muhabirlerinin dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü hediye etti, albüme ilişkin bilgi sundu.