Ziyaret sonunda Aksoy, Vali Canbolat'a AA'nın deneyimli foto muhabirlerinin dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü hediye etti, albüme ilişkin bilgi sundu.

Aksoy da AA'nın çalışmaları ve faaliyetleri hakkında Vali Canbolat'a bilgi verdi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy 'u kabul etti.

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