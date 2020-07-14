Son dakika haberi | Vali Yakup Canbolat, AA Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u kabul etti - Son Dakika

Son dakika haberi | Vali Yakup Canbolat, AA Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u kabul etti

Son dakika haberleri... Bursa Valisi Yakup Canbolat, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u kabul etti.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u kabul etti.

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Canbolat, Atatürk Caddesi'ndeki tarihi Valilik binasında gerçekleşen kabulünde ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın kamuoyunu bilgilendirmedeki başarısına dikkati çekti.

Aksoy da AA'nın çalışmaları ve faaliyetleri hakkında Vali Canbolat'a bilgi verdi.

Ziyaret sonunda Aksoy, Vali Canbolat'a AA'nın deneyimli foto muhabirlerinin dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü hediye etti, albüme ilişkin bilgi sundu.

Atatürk Caddesi, Anadolu Ajansı, Erdinç Aksoy, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 15:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Vali Yakup Canbolat, AA Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u kabul etti - Son Dakika
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