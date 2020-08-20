Son dakika haberi | Valiliğe gidip düğün için izin istediler - Son Dakika

Son dakika haberi | Valiliğe gidip düğün için izin istediler

Gelen son dakika haberine göre Valiliğe gidip düğün için izin istediler Sokak düğünlerine geçici olarak 2 saatlik izin verildi Hemşire Bakan: "Ben 4 defa düğün erteliyorsam benim düğün salonu tutmaya gücüm yok artık" Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı karar ile sokak düğünleri yasaklandı.

Valiliğe gidip düğün için izin istediler

Sokak düğünlerine geçici olarak 2 saatlik izin verildi

Hemşire Bakan: "Ben 4 defa düğün erteliyorsam benim düğün salonu tutmaya gücüm yok artık"

DENİZLİ - Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı karar ile sokak düğünleri yasaklandı. Alınan karara tepki olarak düğün yapacak olan vatandaşlar Denizli Valiliği önünde toplanarak eylem yapınca, sokak düğünlerine bu hafta sonu için izin verildi.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi korona virüs tedbirleri kapsamında olağanüstü toplanmıştı. Alınan karara göre sokak düğünlerinin yasaklanıp ve sadece düğün salonlarında yapılma kararı alınırken, bunun üzerine düğün hazırlıkları yapacak olan vatandaşlar ve müzisyenler büyük tepki gösterdi. Denizli Valiliği'nin önünde toplanan yaklaşık 100 kişilik grup alınan karara tepki göstererek protesto etti. Ardından valilikte kararın düzeltilmesini isteyen vatandaşlar Denizli Valisi Ali Fuat Atik ile konuşmak için ısrar ederken, binaya beş vatandaş alınarak karar hakkında görüşme yapıldı. Vatandaşlar tepki göstermesi durumundan dolayı polis ekipleri bir süre vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı. Alınan yeni karara göre sadece bu hafta sonu geçici olmak üzere 2 saatlik izin verildi.

"Ben 4 defa düğün erteliyorsam benim düğün salonu tutmaya gücüm yok artık"

Hemşire olduğunu ve düğünü sürekli olarak ertelediğini belirten Havva Bakan, "Hemşireyim, Şubat ayında nikahımı yaptım, Nisan ayında düğünümü yapacaktım. Dördüncü defa düğünüm erteleniyor, 2'inci defa davetiye bastırdım. Davetiye masraflarımın cabası, 2 defa bin 500 kişiye davetiye dağıttım ve şu anda sizlere mağduriyetimi anlatamam sizlere, benim bildiğim yasa hafta başında belirlenir, belli bir aydan sonra devam eder. Bu kadar insanı mağdur etmeye kimsenin hakkı yok. Ben tedbirimi alacaktım, güvenlik şeritleri ile bize bir sınır versinler ben onu sınırımızı koruyup tedbirimi almıyorsam sorumlusu benim ama ben tedbirimi alırken, bana düğün yapamazsın diyemezler benim maddi durumum el vermiyorsa ben 4 defa düğün erteliyorsam benim düğün salonu tutmaya gücüm yok artık. Bitti yani para yok" dedi.

"Bizim 3 aylık sezonumuz var kış boyunca bu kazandığımız parayı yiyeceğiz"

Düğünlerde müzisyenlik yapan Özgür Semerci, "Burada bir sürü sokak müzisyeni var. Sadece düğün salonunda müzisyenlik yapan yok, bu halkın, vatandaşın ve arkadaşların hepsinin düğünü var. Bizde burada müzisyenlik yapacağız. Bizim 3 aylık sezonumuz var bu 3 ayda kazanacağız, kış boyunca bu kazandığımız parayı yiyeceğiz. Denizli'de ki sadece bu düğüncüler değil, düğüncülere belki hak veriyorum 1 defaya mahsus düğün yapıyorlar ama müzisyenlerin her hafta düğünleri var. Bunların 1 düğünü var ise bizlerin 30 tane, 40 tane düğünü var daha yapılacak. Buradan ekmek yiyen baloncusu, sandalyecisi, organizasyoncusu bütün herkes buradan ekmek yiyor evine ekmek götürüyor. Burada herkesin mağduriyeti var. Müzisyenlerin, düğüncülerin mağduriyeti var, bunun bir an önce giderilmesini istiyoruz" dedi.

"İkinci defa davetiye dağıtıyoruz"

Oğlunu evlendirecek olan Dudu Özuysal, "İkinci defa davetiye dağıtıyoruz, madem bu karar verilmişse saygıda duyuyoruz ama ayın 1'inden sonra yapsınlar madem, ben neden bu kadar davetiye dağıttım. Bütün sahiller açık, düğün salonlarında korona virüs bulaşıyor ama ev düğünlerine gelince yasak" diye konuştu.

"Ben damat babasıyım Ağrı'dan geliyorum ve otobüs tuttum"

Denizli'ye oğlunu evlendirmek için Ağrı'dan geldiğini söyleyen baba Yılmaz Narçın, "Ben damat babasıyım Ağrı'dan geliyorum ve otobüs tuttum orada ve 30 kişiyle geldim buraya, şuan burada mağduruz. Bu yasakların en az bir hafta öncesinden söylenmesi lazım. Burada bin tane kart dağıtılmış. Ne yapacağız bunları, benim oğlum hayatında ilk defa düğün yapacak, oğlumun düğününü göremeyeceğim böyle bir şey mi olur. Sayın Valimiz çıksa burada bizle beraber olsa oda güzel bir şey ama çıkmıyor. Sabahtan beri burada bağırıp çağırıyoruz ama faydasız" ifadeleri ile anlattı.

Müzisyenlik yapan başka bir vatandaş Halil Koparan ise, "Denizli'de sokak düğünleri iptal ediliyor, düğün salonları devam ediyor. Pandemi onlarda yok mu? Tamamen düğün salonları da kapatılsın biz buna razıyız. Ama sadece sokak, kına geceleri olduğu zaman bunda art niyet arıyoruz. Onun için talebimiz bu, aniden düğünler kapatılıyor. Bunlar yanlış şeyler ve 20 gün önceden haber verilebilir. Herkes ona göre kendini ayarlar" dedi.

Aşçı Himmet Çoban, "Hafta sonu yemek için bütün malzemeyi aldım ve bir saat sonra yemek iptal oldu. Cuma cumartesi yemek vardı. Aldığım malzemeyi ne yapacağım ben 3 bin 500 ile 4 bin TL arasında, doğal olarak parayı iş bitince alıyoruz. Denetleme yapsınlar, her tarafı denetlesinler. ya da bir yer göstersinler. Biz açık havada yapıyoruz onlar kapalı alanda yapıyor" diye konuştu.

"2 saat aşırıya kaçmadan ve müzik sesi fazla olmadan olabilir"

Valilik önünde toplanan vatandaşlardan sırayla içeri alınan ve durumları dinlenmesinin ardından vatandaşlara durum bildirildi. Hafta içinde düğünü olan İsmail Arslan, "Emniyet amirliğinin bize söylediği kelime bu hafta geçerli olan düğün tarihleri için 2 saat müsaade ediyorum. Kendimi sıkarak izin veriyorum. Ama bu hafta harici tarih olan kendi iptal ederek düğün salonu tutabilir. 2 saat aşırıya kaçmadan ve müzik sesi fazla olmadan olabilir" dedi.

Son dakika haberi | Valiliğe gidip düğün için izin istediler

Denizli, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 16:24

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi | Valiliğe gidip düğün için izin istediler - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Erdoğan'ın müjdesinde en önemli detay netleşti! Türkiye'nin 20 yıllık ihtiyacını karşılayacak doğal gaz bulundu Kamyona çarpan motosikletteki 2 kişi öldü, sürücünün yapmış olduğu paylaşım dikkat çekti İş insanına kanlı pusu! Uzun namlulu silahlarla taradılar Türkiye'den Avrupa Birliği'ne Doğu Akdeniz tepkisi: Konsey, Yunanistan ve GKRY'nin esiri olduğunu bir kez daha teyit etti Galatasaray, Benfica forması giyen Gabriel'e teklif yaptı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'özel okul' krizine ilişkin açıklama: Velilerin taleplerinin takipçisi olacağız CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem'e yeni görev Selahattin Demirtaş'tan muhalefete ittifak çağrısı! Önerilerini 9 maddeyle sıraladı Öfkeli kadın, park halindeki otomobile demir çubukla böyle saldırdı Son Dakika: Türkiye'de 20 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1412 yeni vaka tespit edildi CHP Lideri Kılıçdaroğlu, avukat kızına koyduğu yasağı anlattı: CHP'li belediyelerden içeri girmeyi yasakladım Tartıştığı kadınlara bıçak çeken şahıs halkın tepkisiyle karşılaşınca karakola sığındı Polis memurunun karıştığı kazada tartışma çıkınca kan döküldü: 1 ölü 1 yaralı Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı Terör örgütü PKK'nın bomba yüklü 2 maket uçağı düşürüldü
Kiralık sözleşmesi biten Mohamed Elneny, Beşiktaş'tan ayrıldığını sosyal medyadan duyurdu Kiralık sözleşmesi biten Mohamed Elneny, Beşiktaş'tan ayrıldığını sosyal medyadan duyurdu         
18:35
TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın "Devlete kırgın mısınız?" sorusuna verdiği yanıt mest etti         
17:47
Meteoroloji'den 8 kente Meteoroloji'den 8 kente "çok kuvvetli" yağış uyarısı         
17:47
Katil koca, yakalandıktan sonra eşinin ölüp ölmediğini sordu Katil koca, yakalandıktan sonra eşinin ölüp ölmediğini sordu         
16:45
Fatih Karagümrük, İtalyan kaleci Emiliano Viviano'yu kadrosuna kattı Fatih Karagümrük, İtalyan kaleci Emiliano Viviano'yu kadrosuna kattı         
16:35
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz? 26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?         
16:20
Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız         
16:09
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı         
14:59
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti         
14:48
Çalınan bisikletinin internette satışta olduğunu gördü, satın almaya polisle gitti Çalınan bisikletinin internette satışta olduğunu gördü, satın almaya polisle gitti         
14:43
Adı birçok ünlü isimle anılan Demet Özdemir'den Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasına cevap Adı birçok ünlü isimle anılan Demet Özdemir'den Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasına cevap         
14:21
3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı 3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı         
14:13
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı         
13:28
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı         
13:15
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde Yunanistan'ı telaşa soktu: İsrail'in servis ettiği uydu görüntülerine sarıldılar Erdoğan'ın açıklayacağı müjde Yunanistan'ı telaşa soktu: İsrail'in servis ettiği uydu görüntülerine sarıldılar         
12:51
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek         
12:35
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler         
12:21
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi         
11:52
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı         
11:18
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
11:14
Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
11:13
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak         
11:12
Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı         
10:59
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti         
10:54
Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı         
10:33
Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplayıp sucuk yaptılar Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplayıp sucuk yaptılar         
10:03
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı         
08:45
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu         
08:04
Yunanistan Başbakanı Miçotakis geri adım attı Yunanistan Başbakanı Miçotakis geri adım attı         
07:44
Dokunulmazlık oyununda yarışan Eray, yaptığı yemekle jürilere zor anlar yaşattı Dokunulmazlık oyununda yarışan Eray, yaptığı yemekle jürilere zor anlar yaşattı         
07:22
Erdoğan'ın açıklayacağı müjdede yeni detay! Doğal gaz kaynağının yeri belli oldu Erdoğan'ın açıklayacağı müjdede yeni detay! Doğal gaz kaynağının yeri belli oldu         
20:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2020 22:57:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Valiliğe gidip düğün için izin istediler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei