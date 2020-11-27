Son dakika haberi... Valiyi pazarda gören esnafın şaşkınlığı - Son Dakika

Son dakika haberi... Valiyi pazarda gören esnafın şaşkınlığı

27.11.2020 16:31
Son dakika haberi... Valiyi pazarda gören esnafın şaşkınlığı, System.String[]

Son dakika yaşam haberi... Koronavirüs (Covid-19) denetimi için gittiği halk pazarından alışveriş yapan Erzurum Valisi Okay Memiş'i gören pazar esnafı şaşkınlığını gizleyemeyerek, "İlk defa bir valiyi pazardan alışveriş yaparken gördüm." dedi.

Koronavirüs (Covid-19) denetimi için gittiği halk pazarından alışveriş yapan Erzurum Valisi Okay Memiş'i gören pazar esnafı şaşkınlığını gizleyemeyerek, "İlk defa bir valiyi pazardan alışveriş yaparken gördüm." dedi.

Vali Okay Memiş, Koronavirüs'e karşı tedbiri elden bırakmıyor. Pandeminin ilk gününden itibaren Vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde ve toplu ulaşım araçlarında yaptığı denetimleri artan vakalar sonrası iyice sıklaştıran Vali Memiş, salgınla mücadelede birlikte hareket edilmesine dikkat çekiyor.

Herkesin kurallara harfiyen uyması gerektiğinin altını çizen Memiş, "Alınan tedbirlere hep birlikte uyduğumuzda salgının önüne geçebiliriz." diyerek vatandaşların salgına karşı daha duyarlı olmasını istiyor.

Halk Pazarını Denetledi

Denetimlerine Palandöken ilçesinde cuma günleri kurulan halk pazarında devam eden Memiş, pazar esnafı ve vatanlarla sohbet etti. Uyarılarını burada da bir kez daha yineleyen Memiş, kurallara uyan vatandaş ve esnafa teşekkür etti.

Pazardaki denetimleri sırasında alışveriş yapmayı da ihmal etmeyen Vali Memiş, meyve, sebze ve balık aldı. Kendisini bir anda karşısında gören bir esnafın "İlk defa bir valiyi pazardan alışveriş yaparken gördüm." demesine tebessüm ederek cevap veren Memiş, sık sık pazara gittiğini ve en keyifli alışverişlerini de buradan yaptığını söyledi. - ERZURUM

Son dakika haberi... Valiyi pazarda gören esnafın şaşkınlığı
Son dakika haberi... Valiyi pazarda gören esnafın şaşkınlığı
Son dakika haberi... Valiyi pazarda gören esnafın şaşkınlığı
Son dakika haberi... Valiyi pazarda gören esnafın şaşkınlığı
Son dakika haberi... Valiyi pazarda gören esnafın şaşkınlığı
Son dakika haberi... Valiyi pazarda gören esnafın şaşkınlığı
Son dakika haberi... Valiyi pazarda gören esnafın şaşkınlığı
Son dakika haberi... Valiyi pazarda gören esnafın şaşkınlığı
Son dakika haberi... Valiyi pazarda gören esnafın şaşkınlığı
Son dakika haberi... Valiyi pazarda gören esnafın şaşkınlığı
Son dakika haberi... Valiyi pazarda gören esnafın şaşkınlığı
Son dakika haberi... Valiyi pazarda gören esnafın şaşkınlığı
Son dakika haberi... Valiyi pazarda gören esnafın şaşkınlığı
Son dakika haberi... Valiyi pazarda gören esnafın şaşkınlığı
Son dakika haberi... Valiyi pazarda gören esnafın şaşkınlığı
Son dakika haberi... Valiyi pazarda gören esnafın şaşkınlığı
Son dakika haberi... Valiyi pazarda gören esnafın şaşkınlığı
Son dakika haberi... Valiyi pazarda gören esnafın şaşkınlığı

Koronavirüs, Okay Memiş, Erzurum, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberi... Valiyi pazarda gören esnafın şaşkınlığı - Son Dakika


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