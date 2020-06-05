Son dakika haberi | VAN Balık tutarken düştüğü Zilan Çayı'nda kayboldu - Son Dakika

Son dakika haberi | VAN Balık tutarken düştüğü Zilan Çayı'nda kayboldu
Bir son dakika haberine göre Balık tutarken düştüğü Zilan Çayı'nda kayboldu (2)SU ALTI EKİBİ ARIYORErciş'in Kasımbağı Mahallesi yakınlarında koyunlarını otlatıp, bu arada balık avlamaya çalışırken düştüğü Zilan Çayı'nda kaybolan Ferhat Öner'i bulmak için Van İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma timleri de...
Balık tutarken düştüğü Zilan Çayı'nda kayboldu (2)
SU ALTI EKİBİ ARIYOR
Erciş'in Kasımbağı Mahallesi yakınlarında koyunlarını otlatıp, bu arada balık avlamaya çalışırken düştüğü Zilan Çayı'nda kaybolan Ferhat Öner'i bulmak için Van İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma timleri de bölgeye sevk edildi. Mahalle halkı Zilan Çayı'nın Van Gölü'ne dökülen bölümlerine ağ atarak ekiplere yardımcı olmaya çalıştı. Ferhat'ın acılı yakınları ise bu sırada sinir krizleri geçirdi. Görgü tanığı Adem Tarhan, "Biz haber alır almaz buraya geldik. Biz geldiğimizde suya kapılıp gidiyordu. Ben sadece ayaklarını gördüm. Bir ara kendimi suya atmak istedim ama fırsat olmadı" dedi
Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 07:17 Kaynak: DHA
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