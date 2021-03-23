Son dakika haberi | Van Büyükşehir Belediyesi Atletizm Takımından büyük başarı
23.03.2021 13:35
Son dakika haberi: Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Takımı, Elazığ'da düzenlenen Bölgesel Kros Ligi U-16 erkeklerde grup birincisi oldu.
Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Takımı, Elazığ'da düzenlenen Bölgesel Kros Ligi U-16 erkeklerde grup birincisi oldu.
Bünyesinde barındırdığı farklı spor branşlarında çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, başarılarına bir yenisini daha ekledi. 20 Mart'ta Elazığ'da atletizmi geliştirme projesi kapsamında yapılan Bölgesel Kros Ligi organizasyonuna katılan Van ekibi, U-16 kız ve erkek kategorilerinde dereceye girerek organizasyonun ikinci turuna katılmaya hak kazandı.
Vanlı atletlerin U-16 erkekler kategorisinde grup birincisi, U-16 kızlarda ise grup üçüncüsü olarak tamamladığı organizasyonun ikinci ayağı ise 3 Nisan Cumartesi günü Şırnak'ta yapılacak. - VAN
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